Неизвестные дроны над Данией: у побережья заметили военный корабль РФ

Российский большой десантный корабль «Александр Шабалин»

В Дании трижды приходилось закрывать аэропорты из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве страны. Сначала предполагали, что беспилотники запускались с гражданских судов так называемого «теневого флота» России в Балтийском море, однако расследование журналистов показало другую картину.

Об этом сообщает Ekstra Bladet.

По информации издания, в момент кружения дронов в Дании недалеко от побережья страны находился российский большой десантный корабль «Александр Шабалин» из Балтийского флота. Он стоял с отключенной системой идентификации между островами Лангеланн и Лолланд, пока беспилотники кружили над аэропортами и военными объектами.

Журналисты, вылетевшие на вертолете, зафиксировали корабль с бортовым номером «110» и вооружением: автоматическими пушками АК-725, зенитными установками, ракетными комплексами и радиоэлектронным оборудованием. После того как экипаж заметил наблюдение, корабль отправился на северо-восток, оставив AIS-сигнал выключенным.

В Вооруженных силах Дании подтвердили, что знали о присутствии судна, но не комментируют возможную связь с серией атак дронами.

Военный эксперт Якоб Каарсбо считает, что «Александр Шабалин» мог выполнять сразу несколько задач: служить базой для дронов, координировать «теневой флот», вести разведку, оказывать психологическое давление или отвлекать ресурсы датских военных. По мнению эксперта, появление корабля у побережья Дании именно в это время вряд ли было случайным.

Напомним, вечером 24 сентября и в ночь на 25-е над Данией было зафиксировано появление неизвестных БпЛА вблизи ключевых военных и гражданских объектов.

Посольство России в Копенгагене отрицает какую-либо причастность к инцидентам с дронами, которые привели к сбоям в работе двух аэропортов Дании. Посольство заявило о якобы создании «поводов для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, стремящихся затянуть украинский конфликт и распространить его на другие страны».

В ночь на 26 сентября в Дании снова закрыли воздушное пространство из-за подозрительного дрона. В полиции Копенгагена сообщили о сотнях звонков от очевидцев, которые утверждали, что видели дроны.