Корабль HAV Snapper, который связан с Россией / © Bild Russian в Telegram

Полеты неизвестных дронов над Германией могут быть связаны с грузовыми кораблями, которые имеют непосредственное отношение к России.

Об этом говорится в расследовании, которое проводили немецкие издания Bild и Welt совместно с Axel Springer Academy.

Секретные отчеты немецких силовых ведомств, которые оказались в распоряжении расследователей, свидетельствуют, что с начала 2025 года согласно было зафиксировано 1072 инцидента с 1955 неизвестными дронами. Преимущественно они появлялись вечером и нередко летали группами.

Чаще всего дроны появлялись над военными объектами Бундесвера, полигонами НАТО и критической инфраструктурой.

Анализ навигационных треков судов, находившихся в районах активности неизвестных дронов, выявил их причастность к России.

В частности, появление семи дронов 16 мая совпадало с курсированием в это время российского сухогрузного судна Lauga, которое длительное время находилось в сирийском городе Тартус, где расположена крупная российская военная база.

После инцидента это судно направилось в Санкт-Петербург — в терминал, связанный с «Росатомом», который, согласно утечкам, имеет собственные дроны.

Также в поле зрения расследователей попали суда HAV Snapper и HAV Dolphin, которые формально принадлежат норвежской компании, но многократно проходили обслуживание на верфи «Преголь» в Калининграде — предприятии, связанном с российскими военными структурами.

Прохождение этих кораблей у берегов Германии сопровождалось появлением роев дронов над Кильской бухтой, где расположены предприятия ThyssenKrupp Marine Systems и другие военные объекты. Экипаж HAV Dolphin оказался полностью российским.

Европейские спецслужбы, отвечая на запрос журналистов, заявили, что рассматривают HAV Snapper и HAV Dolphin как «суда, которые с высокой вероятностью действуют в пользу России».

Ранее, на севере Германии были зафиксированы массовые координированные полеты неизвестных дронов над стратегическими объектами — от нефтеперерабатывающих заводов до военных баз.

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что именно Россия может стоять за серией полетов беспилотников над территорией страны.

Напомним, недавно в Нидерландах военные применили оружие против беспилотников, которые были замечены над авиабазой на юго-востоке страны.