Неизвестные дроны нанесли удары по военным базам США в Сирии и Ираке — СМИ

Беспилотники наносят удары по военным базам США в Сирии и Ираке.

Региональное напряжение в результате войны Израиля и ХАМАС обостряется.

Центральное командование США сообщило, что американские войска перехватили три односторонних ударных беспилотника в Ираке.

В тот же день, что и попытки атаки беспилотников в Ираке, был нанесен удар с беспилотника по базе США в Сирии.

Об этом пишет Fox News.

Представитель оборонного ведомства США сообщил СМИ, что неразглашенное количество беспилотников было нацелено на американскую базу Аль-Танф, расположенную вблизи общей границы Сирии с Ираком и Иорданией.

Ливанский телеканал Al Mayadeen, поддерживающий Иран, сообщил, что две военные базы США в Сирии подверглись нападению. Кроме атаки беспилотника на базу Аль-Танф, телеканал Al Mayadeen TV сообщил о ракетном ударе по базе Коноко в сельской местности северного региона Дейр-эз-Зор.

Неясно, есть ли какие-либо повреждения баз. Также неизвестно, сколько дронов было использовано или кто ответственен за атаку.

В Ираке США перехватили три односторонних ударных беспилотника, нацеленных на две разные военные базы, подтвердили Fox News два чиновника обороны. Позже Центральное командование США подтвердило нападение.

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Два беспилотника нацелились на авиабазу Айн аль-Асад в Западном Ираке, где расположены американские войска. Сообщается о незначительных ранениях среди сил коалиции.

Другой беспилотник нацелился на базу на севере Ирака. О пострадавших не сообщается.

"За последние 24 часа американские военные защищались от трех беспилотников вблизи сил США и коалиции в Ираке. В западном Ираке силы США применили два беспилотника, уничтожив один и повредив второй, что привело к легким ранениям сил коалиции. Отдельно на севере Ирак, силы США применили и уничтожили беспилотный летательный аппарат, в результате чего никто не пострадал и не пострадал. Мы продолжаем оценивать влияние на операции", — заявили чиновники.

Военные уверяют, что в этот момент повышенной готовности они внимательно следят за ситуацией в Ираке и регионе.

"Мы хотим подчеркнуть, что силы США будут защищать силы США и коалиции от любой угрозы", — говорится в сообщении.

У США сейчас около 900 военнослужащих США в Сирии и 2500 военнослужащих в Ираке, подтвердили Fox News официальные лица США.

Заметим, в последнее время обостряется вопрос обеспокоенности потенциальной агрессией со стороны Ирана.

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