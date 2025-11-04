Неизвестные дроны парализовали работу двух крупных аэропортов в ЕС: что известно

В Бельгии два аэропорта остановили работу из-за неизвестных дронов в воздухе / © Reuters

В Бельгии вечером вторника, 4 ноября, было временно приостановлено воздушное движение в двух крупнейших аэропортах - Брюсселе и Льеже. Это было сделано из соображений безопасности после поступления сигналов о несанкционированных полетах дронов над территорией аэропортов.

Об этом пишет RTBF со ссылкой на информацию от компании Skeyes, ответственной за управление воздушным движением в Бельгии.

Остановка движения и перенаправление рейсов

Первое сообщение об обнаружении дрона поступило незадолго до 20:00 по местному времени над территорией Brussels Airport. Спикер Skeyes Курт Вервиллиген пояснил, что было принято решение о временном прекращении всего воздушного движения как мера пресечения. Это подтвердила и спикер Brussels Airport, уточнив, что были остановлены все рейсы — как на вылет, так и на прилет.

Сначала объявлялось о возможном перенаправлении рейсов, следовавших в Брюссель, в аэропорт Льежа, однако впоследствии и Льежский аэропорт объявил о наличии дронов вблизи своей территории.

Поэтому рейсы из обоих бельгийских аэропортов пришлось перенаправлять в соседние аэропорты в Нидерландах и Германии: в Маастрихт и Кельн. По сообщениям, аэропорт Шарлеруа эта ситуация не затронула.

Связь между инцидентами

Представители Skeyes отметили, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать о связи между инцидентами в Брюсселе и Льеже.

Оба аэропорта возобновили свою полноценную работу вскоре после 21:00, когда специалисты подтвердили отсутствие какой-либо угрозы.

«Когда дрон замечен, стандартная процедура состоит в том, чтобы приостановить полеты минимум на 30 минут, чтобы провести необходимые проверки и убедиться, что больше нет нежелательных пролетов. Именно так и произошло здесь», - заявили в Skeyes.

Напомним, в Бельгии над авиабазой Кляйне-Брогель на днях зафиксировали неизвестные дроны, что вызвало немедленную реакцию министра обороны и полиции. Ситуацию усугубляет тот факт, что на этом объекте хранится ядерное оружие НАТО, а вскоре будут базироваться новейшие истребители F-35.