Дрон / © Associated Press

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В 2026 году над британскими оборонными объектами или вблизи них было зафиксировано более 300 дронов.

Об этом пишет издание dailymail.

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Эти данные появились на фоне предупреждений европейских стран о росте вероятности российских гибридных операций на территории Евросоюза (ЕС). В то же время Министерство обороны Великобритании не раскрыло, кто именно стоит за беспилотниками.

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Госсекретарь по вооруженным силам Луиза Сандер-Джонс заявила, что правительство «чрезвычайно серьезно относится к угрозе, которую составляют вражеские беспилотники для объектов обороны».

Она сказала, что увеличение количества зафиксированных дронов частично связано с улучшением мониторинга и отчетности после создания в феврале зон ограниченного воздушного пространства над 44 стратегическими военными объектами.

Официально британское оборонное ведомство не называет конкретных стран, координирующих эти полеты. Однако ведущие эксперты по безопасности и бывшие члены правительства убеждены, что это часть гибридной разведывательной кампании, за которой на 100% стоят Россия и Иран.

Эксперты говорят, что рост числа инцидентов с беспилотниками свидетельствует о слабой защите Великобритании от возможных атак России и Ирана.

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На этом фоне в Великобритании растет беспокойство по поводу безопасности страны. Правительство призывает увеличить расходы на оборону и уделять больше внимания национальной безопасности.

Ранее мы писали о том, что британцам массово советуют произвести запасы консервированной пищи, питьевой воды (от 3 до 10 литров на человека в день), радиоприемников и фонариков на батарейках, аптечек, теплых вещей и копий важных документов. Представитель Кабинета Министров подтвердил эту информацию, заявив, что защита национальной безопасности является первоочередным приоритетом правительства.

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