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Неизвестные дроны попали по нефтебазе в Краснодарском крае: раздались взрывы, разгорелся пожар

Неизвестные дроны попали по нефтебазе в Краснодарском крае: раздались взрывы, разгорелся пожар

Дроны посетили Россию 19 марта: прогремели взрывы / Фото: ТСН.ua

Во время попадания беспилотников прогремело минимум три взрыва.

Очередная горячая ночь в России 19 марта 2025 года неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткине Краснодарского края РФ.

Об этом информируют в социальных сетях.

Согласно свидетельствам очевидцев, раздалось не менее 3 взрывов.

На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части якобы сбитого дрона.

По предварительной информации, беспилотники атаковали в РФ станцию перекачки российской нефти на экспорт под названием "Кавказская".

Мы ранее информировали, что в русском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.

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