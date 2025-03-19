Неизвестные дроны попали по нефтебазе в Краснодарском крае: раздались взрывы, разгорелся пожар

Во время попадания беспилотников прогремело минимум три взрыва.
Очередная горячая ночь в России 19 марта 2025 года неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткине Краснодарского края РФ.
Об этом информируют в социальных сетях.
Согласно свидетельствам очевидцев, раздалось не менее 3 взрывов.
На месте падения обломков на территории предприятия пожар — горят части якобы сбитого дрона.
По предварительной информации, беспилотники атаковали в РФ станцию перекачки российской нефти на экспорт под названием "Кавказская".
Мы ранее информировали, что в русском Туапсе дроны атаковали местный НПЗ.
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