Неизвестные дроны пытались атаковать самолет Зеленского — СМИ
Беспилотники якобы были замечены палубными наблюдателями корабля ирландских военно-морских сил.
Четыре неидентифицированных беспилотника военного типа нарушили бесполетную зону и полетели в направлении траектории полета самолета президента Украины Владимира Зеленского, который приземлялся в аэропорту Дублина (Ирландия).
Об этом сообщает The Journal.
По информации издания, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 1 декабря. Самолет якобы приземлился чуть раньше запланированного времени, а дроны достигли места именно в тот момент, когда он должен был пролететь.
Источники издания утверждают, что дроны взлетели с северо-востока Дублина и находились в воздухе около двух часов. Пока неизвестно, кто их запустил, а также где они сейчас находятся. Полиция расследует, взлетели ли дроны с берега в Дублине или с незамеченного корабля.
Сообщается, что дроны якобы были замечены палубными наблюдателями корабля ирландских военно-морских сил LÉ William Butler Yeats, который тайно был развернут у побережья Дублина.
Ирландские военные якобы решили не сбивать дроны, поскольку на борту военно-морского судна не было соответствующих средств. Самолет Ирландского воздушного корпуса, который патрулировал воздушное пространство, также не вмешивался.
В издании добавили, что ирландские вооруженные силы имеют ограниченные возможности для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Напомним, во время пребывания в Ирландии президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с семьями ирландских военнослужащих, которые отдали жизнь, защищая Украину.