Неизвестные дроны в Ирландии во время визита Зеленского: была ли угроза самолету президента

Появившиеся вблизи Дублина вскоре по прибытии президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе дроны не представляли угрозы для его самолета, но инцидент вызывает большую обеспокоенность.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, передает Reuters.

Премьер-министр Майкл Мартин сообщил парламенту, что вечером по прибытии Зеленского с государственным визитом вблизи военно-морского судна, патрулировавшего побережье Дублина, было замечено небольшое количество неидентифицированных дронов.

«Дроны не представляли угрозы для самолета президента Зеленского — это должно быть понятно — поскольку он благополучно приземлился до этого инцидента», — сказал Мартин.

В то же время он не прокомментировал непосредственно сообщение ирландских СМИ о том, что дроны летели вблизи траектории полета Зеленского.

По его мнению, этот инцидент является частью гибридной кампании, инициированной Россией против интересов Европейского Союза и Украины.

Ирландия, военно нейтральная, имеет один из самых низких уровней расходов на оборону в Европе, но пообещала увеличить его, а Мартин очертил планы инвестировать в технологии борьбы с дронов.

«Совершенно очевидно, что существует угроза безопасности Ирландии», — сказал он.

Ранее ирландские СМИ сообщали, что четыре неидентифицированных беспилотника военного типа летели в направлении траектории полета самолета Владимира Зеленского, который приземлялся в аэропорту Дублина.

После этого полиция Ирландии начала официальное расследование опасного инцидента.