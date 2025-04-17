Неизвестные кадры покушения на Фицо обнародовало финское телевидение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

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Общественное телевидение Финляндии YLE в документальном фильме о Словакии обнародовало ранее неопубликованные кадры покушения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в городе Гандлове в мае прошлого года.

Фрагмент этого фильма опубликовало на своей Facebook-странице словацкое издание Plus7dni.

На этом видео камера зафиксировала все — от первых выстрелов нападавшего до момента, когда охрана загружала тяжелораненого премьера в правительственный лимузин.

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На кадрах видно, как премьер-министр падает на землю, его поднимают и несут охранники, а также крупным планом его лицо в критическом состоянии — то, чего у публики не было возможности видеть раньше.

Дата публикации 17:26, 17.04.25 Количество просмотров 13 Финское телевидение обнародовало неизвестные кадры покушения на Фицо

Видео первоначально было снято региональным телевидением Приевидза, которое никогда его не транслировало. Оно предоставило материал исключительно полиции для расследования.

Директор Prievidza Television Дана Рейндлова в комментарии Plus7dni сообщила, что такое решение приняли по этическим соображениям.

«Тогда никто не знал, чем все кончится. Я бы не хотела, чтобы кого-нибудь из близких после такого инцидента тащили в машину. Мы передали полиции всю запись, но также не пускали ее в эфир», — сказала она в комментарии изданию.

Сообщается, что на словацком телевидении пересмотрели свою позицию через несколько месяцев, когда стало ясно, что премьер-министр пережил покушение и продолжает работать.

По словам директора, для них было важно, что финский общественный вещатель хотел использовать кадры в документальном фильме, а не как краткий сенсационный материал для новостей.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен уехать в Москву на торжестве 9 мая.