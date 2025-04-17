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Неизвестные кадры покушения на Фицо обнародовало финское телевидение
На видео крупным планом видно лицо словацкого премьера после покушения — то, чего у публики не было возможности видеть раньше.
Общественное телевидение Финляндии YLE в документальном фильме о Словакии обнародовало ранее неопубликованные кадры покушения на премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло в городе Гандлове в мае прошлого года.
Фрагмент этого фильма опубликовало на своей Facebook-странице словацкое издание Plus7dni.
На этом видео камера зафиксировала все — от первых выстрелов нападавшего до момента, когда охрана загружала тяжелораненого премьера в правительственный лимузин.
На кадрах видно, как премьер-министр падает на землю, его поднимают и несут охранники, а также крупным планом его лицо в критическом состоянии — то, чего у публики не было возможности видеть раньше.
Видео первоначально было снято региональным телевидением Приевидза, которое никогда его не транслировало. Оно предоставило материал исключительно полиции для расследования.
Директор Prievidza Television Дана Рейндлова в комментарии Plus7dni сообщила, что такое решение приняли по этическим соображениям.
«Тогда никто не знал, чем все кончится. Я бы не хотела, чтобы кого-нибудь из близких после такого инцидента тащили в машину. Мы передали полиции всю запись, но также не пускали ее в эфир», — сказала она в комментарии изданию.
Сообщается, что на словацком телевидении пересмотрели свою позицию через несколько месяцев, когда стало ясно, что премьер-министр пережил покушение и продолжает работать.
По словам директора, для них было важно, что финский общественный вещатель хотел использовать кадры в документальном фильме, а не как краткий сенсационный материал для новостей.
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен уехать в Москву на торжестве 9 мая.