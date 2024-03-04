Неизвестные подорвали опору моста в Самарской области РФ: какие последствия (фото)

Специалисты проверяют, может ли мост через реку Чапаевка выдержать поезда.

В Самарской области России в ночь на 4 марта неизвестные подорвали опору моста через реку Чапаевка.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области был поврежден в результате взрыва. Так, повреждения получили металлоконструкции моста, а также заграждения. Сама бетонная опора не повреждена.

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Задержано движение трех пассажирских поездов, следовавших из Москвы, и движение одной электрички.

Движение по этому участку железной дороги временно прекратили. Специалисты проверяют, может ли мост выдержать поезда.

Территория оцеплена. На месте работают спецслужбы и саперы. Пострадавших нет.

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Подорванный мост в Самарской области РФ/Фото: российские телеграм-каналы

Подорванный мост в Самарской области РФ/Фото: российские телеграм-каналы

Напомним, в ночь на 2 марта произошел взрыв на электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге. В украинской военной разведке заявили, что это против диктатуры Кремля таким радикальным способом протестуют "неравнодушные россияне".

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