Неизвестные подорвали опору моста в Самарской области РФ: какие последствия (фото)

Специалисты проверяют, может ли мост через реку Чапаевка выдержать поезда.
В Самарской области России в ночь на 4 марта неизвестные подорвали опору моста через реку Чапаевка.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области был поврежден в результате взрыва. Так, повреждения получили металлоконструкции моста, а также заграждения. Сама бетонная опора не повреждена.
Задержано движение трех пассажирских поездов, следовавших из Москвы, и движение одной электрички.
Движение по этому участку железной дороги временно прекратили. Специалисты проверяют, может ли мост выдержать поезда.
Территория оцеплена. На месте работают спецслужбы и саперы. Пострадавших нет.
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Напомним, в ночь на 2 марта произошел взрыв на электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге. В украинской военной разведке заявили, что это против диктатуры Кремля таким радикальным способом протестуют "неравнодушные россияне".
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