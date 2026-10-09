Неизвестные проникли на базу США и НАТО во время закрытого совещания: их задержали

Военная база RAF Molesworth / © Twitter/ITV News Anglia

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В графстве Кембриджшир на востоке Англии двое граждан Латвии были задержаны на территории военной базы RAF Molesworth, где расположены разведывательные структуры США и НАТО.

Британская контртеррористическая полиция сообщила, что мужчин в возрасте 32 и 36 лет обнаружили внутри периметра объекта ночью.

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Как мужчины попали на территорию базы

По данным ITV News, инцидент произошел рано утром в четверг, 8 октября. Накануне, около 22:00, патруль военной полиции обнаружил заброшенный автомобиль недалеко от RAF Molesworth.

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После этого правоохранители проверили периметр базы и нашли небольшое отверстие в заборе. Около двух часов они обнаружили внутри объекта двух мужчин и задержали их.

Сначала граждан Латвии заключили под стражу по подозрению в незаконном проникновении на запрещенную территорию и причинении криминального ущерба. Впоследствии им выдвинули дополнительное подозрение по статье 4 британского Закона о национальной безопасности 2023 года — во входе в запрещенное место в целях, которые могут нанести вред интересам Великобритании.

Оба задержанных проживают в Великобритании. На четверг они оставались под стражей.

Расследование возглавила контртеррористическая полиция

Из-за статуса объекта и характера подозрений расследование передали подразделениям Counter Terrorism Policing. Правоохранители пытаются установить, зачем именно мужчины проникли на территорию военной базы.

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Командир Гелен Фланаган, глава лондонской контртеррористической полиции, призвала не делать преждевременных выводов.

«Наше расследование этого инцидента находится на очень ранней стадии. Большая часть работы состоит в выяснении возможной мотивации — почему мужчины находились на этом объекте», — заявила Фланаган.

Она добавила, что следователи рассматривают все возможные версии.

«Я должен подчеркнуть, что на этом этапе мы сохраняем открытый подход, и расследование активно продолжается», — сказала представитель полиции.

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Правоохранители пока не установили, могли ли задержанные действовать в интересах иностранного государства, или речь идет об уголовном преступлении, или мужчины проникли на территорию базы без более сложного мотива.

Связан ли инцидент с RAF Fairford

Задержание произошло через несколько дней после отдельного инцидента у другой британской базы — RAF Fairford в графстве Глостершир.

В сентябре возле объекта правоохранители задержали семерых мужчин. Пятерых граждан Великобритании в возрасте около 20 лет впоследствии отпустили под залог без предъявления обвинений. Также под залог был освобожден мужчина с двойным британско-иранским гражданством и 22-летний британец, который был задержан по подозрению в подготовке террористических актов.

После событий у RAF Fairford Соединенные Штаты передислоцировали бомбардировщики B-1. Это произошло на фоне опасений, что Иран может организовать атаку беспилотниками по находившимся на земле самолетам.

Однако британские правоохранители пока не видят связи между двумя инцидентами.

«На этом этапе нет ничего, что указывало бы на связь с событиями у RAF Fairford», — заявила Гелен Фланаган.

У заброшенного автомобиля искали взрывчатку

Заброшенный автомобиль, который обнаружили у базы, доставили в ближайшее полицейское подразделение. После первичного осмотра правоохранители вызвали специалистов по обезвреживанию взрывчатки.

Специалисты провели дополнительные проверки, но ничего подозрительного не обнаружили. Полиция также временно установила оцепление на части дороги A1 к югу от Питерборо и вблизи села Глаттон.

Впоследствии ограничения сняли. В полиции сообщили, что во время проверок не было обнаружено ничего, что представляло бы угрозу для населения.

Кроме того, следователи проводят обыски по двум адресам в районе Питерборо. Они могут помочь установить маршруты передвижения задержанных и причины их появления у стратегического военного объекта.

Что расположено на базе RAF Molesworth

RAF Molesworth является бывшей военно-воздушной базой времен Второй мировой войны. Сейчас это невоенный аэродромный объект, которым управляют Военно-воздушные силы США.

На территории базы расположены:

Центр разведывательного слияния НАТО;

американские разведывательные подразделения, работающие в Европе и Африке;

элементы инфраструктуры ВВС США;

объекты, связанные с анализом и координацией военной разведки

Центр разведывательного слияния НАТО предоставляет информацию командованию Североатлантического союза для поддержки военных операций. Американские структуры на базе выполняют подобные функции Европейского командования Вооруженных сил США.

По данным британских СМИ, в 2024 году на RAF Molesworth приступили к строительству нового разведывательного комплекса стоимостью 556 миллионов долларов. Ожидается, что по завершении он сможет вместить около тысячи работников разведывательных структур.

В Британии говорят о новых угрозах

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании, главный маршал авиации сэр Ричард Найттон заявил, что уверен в безопасности британских военных баз.

Он отметил тесное взаимодействие Лондона и Вашингтона в сфере разведки и обороны, а решение США вывести бомбардировщики B-1 из RAF Fairford назвал превентивным шагом для снижения рисков.

«Решение вывести бомбардировщики, которые обычно там не базируются, а затем вернуть их было оперативным решением для снижения риска», — сказал он.

Глава столичной полиции Марк Роули призвал общественность доверять правоохранителям, работающим вместе с британскими спецслужбами MI5, GCHQ и международными партнерами.

По его словам, среда безопасности действительно меняется.

«Мы имеем дело с растущей активностью террористов, а также с угрозами, направляемыми иностранными государствами, такими как Иран и Россия», — заявил Роули в эфире радио.

Напомним, 5 октября США вывели все дальнобойные бомбардировщики из британской авиабазы RAF Fairford на фоне сообщений об угрозе. По данным CNN, решение было принято после «реального инцидента», подробностей которого американская сторона не раскрыла.

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