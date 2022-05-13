Неизвестные швырнули коктейли Молотова в военкомат в российском Омске

Неизвестные забросали коктейлями Молотова военкомат в русском Омске.

В здание военкомата Центрального округа на улице Пушкина в Омске бросили по меньшей мере два коктейля Молотова. Свидетели говорят, что у здания чувствуется сильный запах керосина, а на месте работают криминалисты.

Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на местные СМИ.

В региональном управлении МВД соответствующий инцидент комментировать отказались.

Следует отметить, что это уже не первый случай, когда в военкоматы в разных городах России бросают коктейли Молотова. Так, о поджоге военкоматов сообщали в Москве, Нижневартовске, Подмосковье, Воронеже, Мордовии, Свердловской и Ивановской областях.

Напомним, 9 мая, когда в РФ на фоне развязанной Кремлем войны в Украине громко праздновали День победы, неизвестный швырнул "коктейль Молотова" в здание военкомата подмосковного города Балашихи.

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