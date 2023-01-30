Неизвестные союзники Украины передали привет Путину: что эксперты говорят о взрывах в Иране

Уровень воздушных угроз на территории Украины в скором времени может существенно снизиться.

В Иране несколько крупных военных объектов подверглись атаке беспилотников-камикадзе. По неофициальным данным, взрывы прогремели, в частности, на заводе по производству беспилотников Shahed и нефтеперерабатывающем предприятии.

Ответственность за атаки не взяла на себя ни одна организация или страна. Аналитики и обозреватели влиятельных СМИ предполагают, что за взрывами стоит Израиль, стремящийся помешать милитаризации Ирана и реализации иранской ядерной программы. Израильские официальные лица данную информацию не комментируют.

Между тем, отмечают эксперты, взрывы стали помощью для Украины от "неизвестных союзников", поскольку теперь Ирану будет сложнее поставлять дроны Shahed в Россию. ТСН.ua собрал мнения экспертов относительно событий в Иране и их возможного влияния на ситуацию в Украине.

Вклад в обороноспособность Украины

Взрывы в Иране положительно скажутся на обороноспособности Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире общенационального телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

По его словам, речь идет о "снижении поставок беспилотных летательных аппаратов с территории этой страны для нужд страны-оккупанта".

Снегирев напомнил, что это не первый удар по предприятиям по производству беспилотных летательных аппаратов:

"Полгода назад армия Израиля нанесла ракетно-бомбовые удары по заводам по производству беспилотных летательных аппаратов, которые находились на территории Сирии. Они находились под контролем проиранской группировки "Хезболла". На этих предприятиях работали, кстати, российские специалисты".

Как отметил эксперт, нанесение очередного удара по заводу по производству беспилотных летательных аппаратов и заводу по производству моторных масел "значительно снижает возможности российских оккупационных войск по получению иранских Shahed-131/136".

"Соответственно, уровень воздушных угроз на территории Украины с использованием дронов-камикадзе будет значительно ниже. Можем поблагодарить неизвестную сторону, которая внесла свой вклад в обороноспособность и общую победу украинского оружия", — отметил Снегирев.

Израиль решает свою проблему

Военный обозреватель Давид Шарп в эфире "Freeдом" предположил, что взрывы в Иране могут быть израильской спецоперацией. По словам Шарпа, несмотря на смену правительств Израиль всегда придерживался плана ликвидации ключевых фигур Ирана в сфере разработки вооружения, стратегических предприятий, а также проводил диверсии в тылу.

"Прежде всего, Израиль решает свою проблему — борьбу с иранской экспансией в регионе, иранской угрозой в рамках давно отработанной стратегии", — сказал эксперт.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в разговоре с блогером Марком Фейгиным отметил, что Иран "страдает из-за стремления уничтожить государство Израиль".

"Они всегда повторяли – Холокоста не было, но мы его организуем. Я убежден, что премьер-министр Нетаньяху вернулся в свое кресло с одной целью – раз и навсегда покончить с ядерной угрозой Ирана. Удар – израильский, у меня 100% информация. Это такая "разминка". Но это выполняет огромную положительную роль как союзника для Украины. Но основной мотив Израиля — свой личный. Это собственная физическая безопасность 10 млн человек", — объяснил Пионтковский.

Эксперт отметил, что обычно США пытаются сдерживать Израиль от жестких шагов, но из-за союза Ирана с Россией традиционное сдерживающее давление Америки резко снизилось.

России передали привет?

Израиль ударом по Ирану мог "передать привет" России, предполагает журналист Орест Сохар в своем Telegram-канале.

"Очевидно, негласное соглашение Израиля и России заключалось в том, что обе страны не будут поставлять оружие — соответственно в Украину и Иран. Россия нарушила его — уже к концу марта в Иран прибудет первый пакет военной помощи от Путина, потом будут следующие. Известно, что Москва готова предоставить аятоллам истребители Су-35 и комплексы С-400", — напомнил Сохар.

Но больше Израиль пугает помощь в создании иранского ядерного оружия, отмечает журналист.

"Выбивание оборонных возможностей Ирана – это попытка сорвать "ядерные" контракты с Россией, уменьшить привлекательность Ирана для Путина. Дроны минувшей ночью прилетели, по словам прессы, и на ядерные лаборатории, ведь Иерусалим опасается, что РФ уже передала часть технологий иранцам", — пишет он.

Журналист также отметил, что Израиль очень долго сохранял нейтралитет в российско-украинской войне, но на днях устами своего посла в Германии заявил, что помогает Украине непублично.

"Это был откровенный привет России за ее поддержку Ирана. Если Россия и дальше будет помогать Ирану, не исключено, что Израиль предпримет более масштабные действия, в частности, передачу оружия Украине", — не исключает он.

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