Румынские истребители F-16 / © Associated Press

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В ночь на 17 ноября Румыния зафиксировала 11 воздушных целей вблизи границы с Украиной. Для мониторинга воздушной обстановки в небо подняли два истребителя F-16, а северян уезда Тулча предупредили о потенциальной опасности через систему RO-Alert.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

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Румыния зафиксировала 11 воздушных целей у границы с Украиной

По данным румынского Минобороны, радары обнаружили две группы воздушных целей. Сначала четыре объекта заметили примерно в 4 км к востоку от города Вилково Одесской области.

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Впоследствии система радиолокационного наблюдения зафиксировала еще семь целей — примерно в 10 км к северо-востоку от Измаила, недалеко от границы с Румынией.

«В общей сложности было выявлено 11 воздушных целей. Нарушения воздушного пространства Румынии не зафиксированы», — сообщили в ведомстве.

Для мониторинга воздушной обстановки с 86-й авиабазы в Фетеште подняли два истребителя F-16 Воздушных сил Румынии. Они выполняли задачи в рамках миссии воздушной полиции.

В Румынии объявили тревогу из-за системы RO-Alert

После обнаружения воздушных целей Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям. Это стало основанием для оповещения северян уезда Тулча.

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В 23:36 местным жителям направили предупреждение через систему RO-Alert. Она используется для оперативного информирования населения о потенциальных угрозах.

Воздушная тревога в Румынии была отменена в 00:07 — примерно через пол часа после отправки сообщения.

Напомним, 15 ноября Румыния дважды поднимала истребители из-за атак беспилотников на три гражданских судна вблизи дельты Дуная. По словам премьер-министра страны Луки Никулеску, радары также зафиксировали воздушные цели в этом районе.

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