Неизвестные устроили побоище в одной из величайших святынь Ирана: полтора десятка погибших (видео)

По меньшей мере, 15 человек погибли и еще 40 получили ранения в результате нападения на шиитскую религиозную святыню в южном иранском городе Шираз.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

В сообщении говорится, что нападение, которое произошло в храме Шах-Чераг вечером в среду, 26 октября, совершили трое вооруженных мужчин. Двух нападавших задержали, одного до сих пор разыскивают.

На записи стрельбы из камер видеонаблюдения видно, как один из боевиков держит автомат АКМС.

CCTV камера запечатлела в настоящее время такфири terrorist, представил целый слой Shah Cheragh в Shiraz pic.twitter.com/wRjLEjOHXF — Press TV's Terrorism Tracker (@Tracking_Terror) Октябрь 26, 2022

Непонятно, кто стоит за атакой, но агентство IRNA заявило, что нападавшие действовали как "террористы такфири", как называют лиц, причастных к ИГИЛ.

Nour news, аффилированное с иранским государством СМИ, сообщило, что нападавшие не были гражданами Ирана.

Агентство Fars News сообщает, что среди погибших одна женщина и двое детей.

"Мы готовились к молитве, а потом услышали выстрел, мы попытались скрыться с другой стороны, и тогда я понял, что истекаю кровью", — рассказал один из пострадавших от нападения.

По его словам, стрелявших он не увидел. “Это началось на улице, а потом они подошли к святыне и стреляли, в кого видели. Я видел раненых и убитых, но не видел нападавших", – сказал пострадавший.

Фуад Изади, профессор факультета мировых исследований Тегеранского университета, заявил, что целью стрельбы было "нападение на верующих". "Это признак ИГИЛ — они атакуют мечети, они атакуют святыни", — предположил он.

Храм Шах-Чераг является важным местом для религиозных паломников, в Шираз часто наведываются также туристы. В последний раз подобное нападение произошло здесь в апреле 2008 года, когда бомба, заложенная в мечети, убила 14 человек.

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Характерно, что инцидент произошел в то время, когда силы безопасности в Иране находятся в состоянии повышенной готовности из-за массовых протестов в стране.

Президент Ирана Эбрагим Раиси пообещал, что нападение не останется без ответа, сообщает полуофициальное информационное агентство Tasnim.

"Опыт показывает, что враги Ирана, не сумев внести раскол в объединенные ряды нации, мстят насилием и террором. Это зло точно не останется без ответа, а органы безопасности и правоохранительные органы преподнесут урок тем, кто организовал нападение", – сказал Раиси.

Напомним, в этот же день иранские силы безопасности открыли огонь по собравшимся на кладбище в городе Сакез, чтобы почтить 40 дней после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка погибла, находясь под стражей, когда ее задержали в Тегеране из-за неправильно одетого хиджаба — платка, который является обязательным для всех женщин в Иране. После этого страну охватили масштабные протесты, во время которых раздавались призывы к свержению Исламской республики.

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