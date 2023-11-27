Неизвестные захватили танкер на Ближнем Востоке: военные США среагировали

Танкер на Ближнем Востоке защищен от нападающих после того, как ВМС США ответили на атаку, – заявили американские чиновники.

Военный корабль ВМС США ответил на сигнал бедствия от коммерческого танкера в Аденском заливе, который был захвачен вооруженными лицами и сейчас находится в безопасности, сообщили представители США.

Об этом пишет Reuters.

Танкер, перевозивший груз фосфорной кислоты, был идентифицирован судовой компанией как Central Park. Личности нападавших правоохранители не установили.

Один из официальных лиц США на условиях анонимности сказал, что военный корабль USS Mason ответил на сигнал бедствия, и танкер теперь свободен.

Этот инцидент последним в серии атак в водах Ближнего Востока с момента, когда 7 октября началась жестокая война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Это произошло после захвата связанного с Израилем грузового судна йеменскими хуситами, союзниками Ирана, в южной части Красного моря на прошлой неделе. Группировка, также обстрелявшая Израиль баллистическими ракетами и вооруженными беспилотниками, пообещала взять больше израильских судов в качестве цели.

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Central Park, небольшой танкер-химовоз (19 998 метрических тонн), подчиняется Zodiac Maritime Ltd, международной компанией по управлению судами со штаб-квартирой в Лондоне, принадлежащей израильской семье Офер. Согласно данным LSEG, судно под флагом Либерии было построено в 2015 году и принадлежит компании Clumvez Shipping Inc.

В заявлении Zodiac Maritime говорится, что Central Park, перевозящий полный груз фосфорной кислоты, был причастен к вероятному пиратскому инциденту при пересечении международных вод, примерно в 54 морских милях от побережья Сомали.

Напомним, что ранее Китай обвинил корабль США во вторжении в свои территориальные воды: Вашингтон ответил.

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