Неизвестный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в России: загорелся пожар

После взрыва на территории завода было видно зарево.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

Согласно сообщениям в социальных сетях, около 3.24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упал БПЛА.

Между тем, по официальным данным оперативного штаба, на территории НПЗ произошло «локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются».

Также читайте Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы: очевидцы сообщают о звуках беспилотников и стрельбе

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, сегодня ночью, Минобороны РФ заявило об уничтожении "системой ПВО 36 беспилотников самолетного типа" над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.