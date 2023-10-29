Неизвестный беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в России: загорелся пожар

Беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
После взрыва на территории завода было видно зарево.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.
Согласно сообщениям в социальных сетях, около 3.24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе упал БПЛА.
Между тем, по официальным данным оперативного штаба, на территории НПЗ произошло «локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются».
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее, сегодня ночью, Минобороны РФ заявило об уничтожении "системой ПВО 36 беспилотников самолетного типа" над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.
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