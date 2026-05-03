Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии на границе с Россией

Неизвестный беспилотник в воскресенье, 3 мая, нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

По данным ведомства, неизвестный дрон был замечен над муниципалитетом Виролахти — регионом, граничащим с Ленинградской областью России.

Тип или происхождение беспилотника пока не установлены. Пока дрон больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.

Расследованием дела занимается финская Пограничная служба, которая, как ожидается, впоследствии предоставит больше информации.

Также, по данным Yle, вооруженные силы Финляндии заявляли о введении временной зоны ограничений авиации в морской акватории у портов Котка и Хамина сегодня с 01:57 до 08:00. Эти города также находятся у границы с РФ.

Целью ограниченной зоны было обеспечение лучшей ситуационной осведомленности и безопасного контроля потенциально заблудших беспилотников.

Напомним, сегодня утром, 3 мая, жители нескольких регионов Латвии и Эстонии утром, 3 мая, предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.

