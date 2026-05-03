- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии начала расследование из-за прилетевшего со стороны РФ беспилотника.
Неизвестный беспилотник в воскресенье, 3 мая, нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
По данным ведомства, неизвестный дрон был замечен над муниципалитетом Виролахти — регионом, граничащим с Ленинградской областью России.
Тип или происхождение беспилотника пока не установлены. Пока дрон больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.
Расследованием дела занимается финская Пограничная служба, которая, как ожидается, впоследствии предоставит больше информации.
Также, по данным Yle, вооруженные силы Финляндии заявляли о введении временной зоны ограничений авиации в морской акватории у портов Котка и Хамина сегодня с 01:57 до 08:00. Эти города также находятся у границы с РФ.
Целью ограниченной зоны было обеспечение лучшей ситуационной осведомленности и безопасного контроля потенциально заблудших беспилотников.
Напомним, сегодня утром, 3 мая, жители нескольких регионов Латвии и Эстонии утром, 3 мая, предупредили о возможной угрозе беспилотников на фоне атаки России на Украину.