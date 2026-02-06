Неизвестный беспилотник снова упал на военную базу в Польше: подробности

Польские военные / © Rzeczpospolita

В пятницу, 6 февраля, на территории военного объекта в Лезнице-Великой (Лодзинское воеводство) упал беспилотный летательный аппарат. Военная жандармерия Польши приступила к расследованию инцидента.

Об этом польская военная жандармерия сообщила в социальной сети X.

По официальному сообщению, небольшой БПЛА упал на территорию расположения первого батальона воздушной кавалерии. В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб объекту не нанесен.

В настоящее время на месте работают следователи отдела военной жандармерии из Лодзи. Правоохранители напомнили, что согласно польскому закону об авиации, полеты любых воздушных судов над военными зонами являются уголовным преступлением, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Напомним, еще раньше в Польше на территории воинской части в Пшасныше упал беспилотник неизвестного происхождения. Дрон мог вести разведку и собирать секретные данные. Инцидент расследует военная жандармерия. 28 января неизвестный дрон обнаружили на территории воинской части. По данным СМИ, БпЛА упал всего в 70 метрах от складов с боеприпасами.

Следует отметить, что в Пшасныше базируется второй центр радиоэлектронной разведки. Это подразделение отвечает за мониторинг радиопространства в районе Сувальского коридора — стратегически важного участка, соединяющего страны Балтии с остальными членами НАТО и разделяющей территорию Беларуси и Калининградской области РФ.

Также в ночь на 2 февраля в Польше зафиксировано новое нарушение воздушного пространства страны воздушными шарами, двигавшимися с территории Беларуси. Объекты попали в воздушное пространство Польши, однако они не представляли угрозы для гражданского авиасообщения или безопасности граждан.