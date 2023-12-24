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Неизвестный бросил гранату на вечеринке российской службы BBC в Риге — СМИ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Неизвестный бросил гранату на вечеринке российской службы BBC в Риге — СМИ

Граната оказалась обучающей / Фото: t.me/novaya_europe

Журналисты убеждены, что атака была связана с их профессиональной деятельностью.

Неизвестный бросил гранату на вечеринке российской службы BBC в Риге.

Об этом сообщает "Новая газета Европа" в социальных сетях и показывает соответствующие фото.

Журналисты считают, что нападение связано с их профессиональной деятельностью.

Как сообщил «Новой газете Европа» один из участников событий, во время вечеринки в рижском баре Čē дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги журналистам обучающую гранату. Она взорвалась, ошеломив нескольких человек.

Напомним, что тем временем ведущий "24 канала" Алексей Печий не вернулся в Украину после завершения саммита Европейского Совета 14-15 декабря в Брюсселе, на который получил аккредитацию. В свое оправдание он заявил, что якобы в Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

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Дата публикации
Просмотры
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