Неизвестный дрон атаковал судно возле Румынии: что известно

Судно. / © Балканський оглядач

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Российский беспилотник, вероятно, атаковал грузовое судно Larissa 1 в территориальных водах Румынии. Судно, которое должно было отправиться в Украину, получило повреждения, однако никто из членов экипажа не пострадал.

Об инциденте сообщило румынское издание TVR Info.

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Атака беспилотника на судно Larissa 1 у побережья Румынии: что произошло

По данным издания, инцидент произошел вечером 13 ноября примерно в 21:40 по местному времени. Судно Larissa 1 находилось в 6,8 морской мили (12,6 км) северо-восточнее села Сфинту-Георге — вблизи места, где Дунай впадает в Черное море.

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Об атаке сообщил капитан судна. По его словам, беспилотник попал в грузовой кран. Пожар на борту не возник, никто из членов экипажа не пострадал.

По данным румынских медиа, Larissa 1 направлялась из тунисского порта Бизерта в румынский город Сулин. Оттуда судно должно было отправиться в Украину.

Larissa 1 ходит под флагом Палау и принадлежит компании AKN Shipping Ltd, зарегистрированной в Либерии. По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, фактически компания находится в Турции. Повлияют ли повреждения на дальнейшее движение судна и график рейса, неизвестно.

Атака на судно в Румынии: что известно о расследовании

Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря подтвердил, что ему известно об инциденте, однако призвал не делать преждевременных выводов о происхождении беспилотника.

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«После каждого инцидента с беспилотником проводятся технические исследования, и я буду говорить об их результатах только после получения заключения технической экспертизы», — сказал Опря.

Напомним, ранее мы сообщали, что у побережья Румынии в Черном море затонуло торговое судно «Хорив», на борту которого находились десять украинцев. В результате трагедии погиб один моряк, еще трое членов экипажа пропали без вести. По предварительным данным, судно могло подвергнуться атаке беспилотника.

После этого бывший командующий многонациональной дивизией НАТО «Юго-восток» Дорин Тома призвал Североатлантический союз провести специальную операцию в Черном море, чтобы усилить защиту гражданского судоходства.

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