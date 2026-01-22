Неизвестный дрон обнаружили в Молдове: полиция обратилась к населению с предупреждением (фото)

В Молдове во дворе нежилого дома обнаружили дрон. Полиция проводит подробное обследование и напоминает правила безопасности.

Об этом сообщили в полиции Молдовы.

«Утром 21 января около 09:25 в селе Крокмаз Штефан-Водского района (Молдова) во дворе нежилого дома был обнаружен беспилотник длиной примерно 2,5 метра», — говорится в заявлении полицейских.

В Штефан-Водском районе Молдовы нашли большой дрон Фото полиции Молдовы

На место происшествия выехали специалисты технико-взрывотехнического подразделения полиции, проводящие детальное обследование дрона.

Правоохранители поблагодарили ответственных граждан, которые сообщили в полицию и не пытались самостоятельно вмешиваться в ситуацию.

В полиции в очередной раз напомнили правила безопасности при обнаружении подозрительных объектов:

не приближаться к предмету и не касаться его;

не пытаться передвигать, разбирать или фотографировать объект вблизи;

соблюдать безопасную дистанцию и ограничить доступ других лиц к месту находки;

немедленно сообщить полицию по единому номеру экстренных служб 112, указав точное местонахождение объекта;

выполнять указания правоохранителей до прибытия специализированных служб.

Напомним, ранее, 17 января 2026 года, а также осенью 2025-го в Молдове уже обнаруживали упавший на берегу пруда новый российский беспилотник Gerbera.