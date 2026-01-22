- Дата публикации
Неизвестный дрон обнаружили в Молдове: полиция обратилась к населению с предупреждением (фото)
Полиция Молдовы проверяет происхождение дрона, обнаруженного вблизи заброшенного дома в Штефан-Водском районе.
В Молдове во дворе нежилого дома обнаружили дрон.
Об этом сообщили в полиции Молдовы.
«Утром 21 января около 09:25 в селе Крокмаз Штефан-Водского района (Молдова) во дворе нежилого дома был обнаружен беспилотник длиной примерно 2,5 метра», — говорится в заявлении полицейских.
На место происшествия выехали специалисты технико-взрывотехнического подразделения полиции, проводящие детальное обследование дрона.
Правоохранители поблагодарили ответственных граждан, которые сообщили в полицию и не пытались самостоятельно вмешиваться в ситуацию.
В полиции в очередной раз напомнили правила безопасности при обнаружении подозрительных объектов:
не приближаться к предмету и не касаться его;
не пытаться передвигать, разбирать или фотографировать объект вблизи;
соблюдать безопасную дистанцию и ограничить доступ других лиц к месту находки;
немедленно сообщить полицию по единому номеру экстренных служб 112, указав точное местонахождение объекта;
выполнять указания правоохранителей до прибытия специализированных служб.
Напомним, ранее, 17 января 2026 года, а также осенью 2025-го в Молдове уже обнаруживали упавший на берегу пруда новый российский беспилотник Gerbera.