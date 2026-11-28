В Германии из-за дрона на 2,5 часа закрыли аэропорт Кельн/Бонн

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Вечером пятницы, 27 ноября, аэропорт Кельн/Бонн на западе Германии временно перестал принимать и отправлять самолеты из-за появления неизвестного беспилотника. Воздушное движение было возобновлено только после проверки территории и отмены предупреждения об угрозе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Сколько длилась остановка аэропорта и какие рейсы пострадали

По словам представительницы аэропорта, дрон заметили в небе над территорией аэропорта незадолго до 22:00. После этого прекратили все взлеты и посадки.

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Немецкая служба безопасности воздушного движения (Deutsche Flugsicherung, DFS) приступила к проверке инцидента. Около 00:30 уже в субботу, 28 ноября, специалисты сообщили, что угрозы нет. После этого аэропорт возобновил работу. В общей сложности авиасообщение было остановлено примерно на два с половиной часа.

По информации немецкого вещателя WDR, на онлайн-табло аэропорта значились четыре задержанных пассажирских вылета и один отмененный рейс. В то же время журналисты предостерегают, что связь этих задержек и отмена именно с появлением дрона не подтверждена.

Немецкое авиационное издание aeroTELEGRAPH подсчитало, проанализировав данные сервиса Flightradar24, в целом перенаправивших 32 рейса, которые должны были прибыть в Кельн/Бонн. Из них 15 были пассажирскими, а 17 грузовыми. Больше всего изменили маршруты самолеты Eurowings — восемь рейсов, и UPS — пять.

В частности, самолет Wizz Air, выполнявший рейс из Кишинева в Кельн/Бонн, вместо запланированного места приземлился в аэропорту Ганн. После возобновления работы аэропорта борт продолжил полет в пункт назначения.

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Пока неизвестно, откуда прилетел беспилотник, кто им руководил и с какой целью он находился вблизи аэропорта. Ни администрация аэропорта, ни DFS не обнародовали подробности происхождения аппарата.

Дроны уже неоднократно останавливали немецкие аэропорты

Появление неизвестных беспилотников вблизи немецких аэродромов стало повторяющейся проблемой. В августе 2026 года международный аэропорт Ганновера дважды останавливал работу из-за загадочного дрона, невидимого для радаров. Немецкие правоохранители тогда начали расследование возможной диверсии с привлечением иностранных спецслужб.

Попытка диверсии в аэропорту Лейпцига

Еще более серьезный инцидент произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле. Там у украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотник со взрывчаткой и детонатором. Возможной атаке удалось предотвратить благодаря водителю автобуса, который ногой обезвредил дрон со взрывным устройством.

Впоследствии немецкие следователи установили двух мужчин, подозреваемых в причастности к подготовке этой операции. Один из них — уроженец России с латвийским паспортом, другой — выходец из Беларуси, также имеющий российский паспорт. По данным немецких журналистов, одного из подозреваемых могли привлечь к логистике и подготовке диверсии. О предполагаемых организаторах атаки в Лейпциге сообщали 2 сентября.

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