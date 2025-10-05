Неизвестный дрон под Варшавой: в Польше обнаружили обломки воздушного объекта

Военная полиция Польши / © Twitter

Реклама

В Польше, на поле в Мазовецком воеводстве, были найдены остатки неидентифицированного воздушного объекта, напоминающего дрон . Обломки обнаружили недалеко от Варшавы, на месте уже работают военная полиция и прокуратура.

Об этом пишет RMFFM со ссылкой на сообщение Военной полиции.

Расследование в Мазовецком воеводстве

Военная полиция в Варшаве приступила к расследованию. Остатки объекта были найдены в населенном пункте Зарембы Вархолы (Zaręby Warchoły) Острувского уезда.

Реклама

«Мазовецкий отдел Военной полиции в Варшаве под наблюдением прокурора проводит мероприятия на месте обнаружения неидентифицированного воздушного объекта в населенном пункте Зарембы Вархолы, Острувского уезда», — написала Военная полиция на платформе Х в ночь на воскресенье, 5 октября.

О находке также проинформировала местная полиция Мазовецкого воеводства, уточнив, что мужчина заметил «остатки напоминающего дрон объекта» на поле после 18:00 в субботу. Ближайшая застройка – незаселенный дом. Полицейские сразу обеспечили охрану места.

Очередная находка на фоне российских атак

Эта находка стала очередным подобным инцидентом в Польше после массированной ночной атаки России на Украину в сентябре. Тогда польское воздушное пространство было многократно нарушено русскими дронами.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Весел Кукула тогда признал, что в воздушное пространство страны влетел 21 дрон. Беспилотники, представлявшие прямую угрозу, были сбиты польской и союзной авиацией — это был первый случай в современной истории Польши, когда ВВС применили вооружение в воздушном пространстве страны.

Реклама

В сентябре остатки неидентифицированных воздушных объектов были найдены в Люблинском (больше всего), а также в Мазовецком, Свентокшиском, Лодзинском и Варминско-Мазурском воеводствах.

Напомним, после массированной атаки российских дронов на Польшу в стране обнаружили еще один подозрительный объект . В селе Хойны, расположенном менее чем в 30 км от Люблина, местный житель наткнулся на обломки ракеты.