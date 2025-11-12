Неизвестный дрон следил за колонной танков во Франции: начато расследование

Неизвестный дрон шпионил за передвижением военной техники во Франции

Во Франции, в ночь на среду, 12 ноября, над сортировочной станцией в городе Мюлуз был зафиксирован полет неизвестного дрона. В это время на станции находился исключительный конвой, перевозивший французские боевые танки Leclerc. Инцидент произошел спустя несколько дней после аналогичного случая с несанкционированным облетом оборонного завода.

Об этом сообщает французское радио Europe 1.

Облеты конвоя и полицейского участка

По информации издания, около полуночи неизвестный дрон совершил несколько пролетов над сортировочной станцией, где была припаркована колонна танков Leclerc. Тревогу поднял сотрудник службы безопасности.

Интересно, что несколькими минутами раньше полицейские своими глазами увидели неизвестный БПЛА над центральным комиссариатом. Были зафиксированы по меньшей мере два облета туда и обратно. В связи с этими инцидентами было начато официальное расследование.

Усиленная бдительность

Во Франции и по всей Европе уже несколько месяцев действует режим усиленной бдительности в отношении стратегических объектов. Это связано с несколькими аналогичными инцидентами над стратегическими европейскими объектами, в частности, аэропортами, военными базами и предприятиями, что приводило к временному закрытию неба, например, в Германии, Бельгии или Швеции.

Хотя последние инциденты не позволяют точно указать на иностранное вмешательство, власти Франции серьезно относятся к посягательствам на безопасность военных и стратегических объектов.

Кроме того, во Франции в последнее время фиксируется ряд подобных инцидентов. Например, вечером понедельника, 10 ноября, объектом незаконного облета дроном стал завод Eurenco в Бержераке, где производят порох для артиллерийских систем. Прокуратура приступила к расследованию и этого инцидента.

Напомним, завод в Бержераке поставлял порох еще во времена Первой мировой. В 2007-м предприятие демонтировали, потому что не хватало заказов. Но война в Украине заставила французов дать ему новую жизнь.

Также, в конце сентября военная база Мурмелон в Марне, где проходили подготовку украинские военные, была объектом облетов неизвестных дронов. Понятно, что эта база имеет стратегическое значение: она употребляется как центр подготовки операторов БПЛА.