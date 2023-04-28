Неизвестный дрон снова мешал сесть российскому самолету в Шереметьево

Возле Москвы российских пилотов испугал очередной дрон, якобы летевший у самолета, который собирался сесть в аэропорту Шереметьево.
Неизвестный дрон снова следил за самолетом в Шереметьево возле Москвы.
Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.
По данным канала, инцидент произошел накануне около 15:00. Экипаж Boeing 737-800 "Победа", летевший из Нижнекамска в Москву, во время захода на посадку слева от самолета заметил дрон размерами примерно 10х20 см.
Отмечается, что беспилотник летел "достаточно близко к борту", но российские пилоты посадили судно без приключений.
Напомним, 27 апреля экипаж уже второго российского самолета также испугался неизвестного дрона в "опасной близости" во время полета вблизи Москвы.
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