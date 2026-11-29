Беспилотник / © ТСН

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На юго-восточном побережье Чёрного моря в Турции, недалеко от границы с Грузией, неизвестный беспилотник упал на чайную плантацию. В результате падения аппарата в четырёх расположенных поблизости домах выбило стекла. По предварительным данным турецких специалистов, обломки могут принадлежать дрону-камикадзе, который использует Украина.

Об этом сообщает CNN Turk.

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Инцидент произошел ночью в селе Кёпрюбаши района Чаели провинции Ризе. По словам местного жителя Мемиша Карадумана, беспилотник упал примерно в 01:30. После этого он сообщил о происшествии в жандармерию.

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Правоохранители и медики прибыли на место через 10–15 минут. Территорию оцепили, а специалисты осмотрели место падения и собрали обломки аппарата. Обследование продолжилось и утром.

По информации CNN Turk, в ходе предварительного исследования было установлено, что найденные фрагменты принадлежат беспилотнику иностранного производства, который, вероятно, является дроном-камикадзе, находящимся на вооружении Украины. Обломки вывезли для проведения экспертизы.

Место падения беспилотника также сняли с воздуха. По словам местного жителя, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины появления аппарата в этом районе и обстоятельства его падения в настоящее время требуют выяснения.

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В заявлении, обнародованном пресс-службой администрации губернатора провинции Ризе, которое цитирует турецкое агентство ANKA Haber, утверждается, что целью стал дрон-камикадзе модели FP-» украинского производства.

Напомним, ранее в Турции потерпел крушение военный вертолёт AS-532 турецких ВВС во время учебного полёта. В катастрофе погибли пять военнослужащих, находившихся на борту.

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