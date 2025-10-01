Неизвестный дрон в Европе: в какой стране напугались и закрыли аэропорт

Вблизи норвежского аэропорта заметили дрон / © Pixabay

В норвежском городе Бреннейсунн во вторник вечером было зафиксировано появление неизвестного беспилотника, что привело к временному прекращению работы местного аэропорта.

Об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK.

«Первое сообщение о дроне поступило в полицию в 20:17 во вторник. Около 21:50 сотрудники диспетчерской башни аэропорта Бреннейсунн визуально наблюдали беспилотник, который находился в непосредственной близости от аэропорта. Они немедленно вызвали правоохранителей», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли наряды полиции. Начались поиски пилота.

«Мы наблюдали за дроном в воздухе, но нам не удалось найти ни одного пилота, связанного с этим дроном. Так что после длительных поисков мы завершили операцию на месте происшествия», — заявил представитель полицейского округа Нурланда Мортен Соренсен.

По словам пресс-секретаря компании Avinor, управляющей норвежскими аэропортами, Каролины Персен, несмотря на инцидент, последний запланированный рейс успел приземлиться.

«После этого аэропорт был закрыт на ночь и возобновит свою работу в обычном режиме утром, 1 октября», — уточнила она.

Напомним, в ночь на 26 сентября неизвестные дроны заметили над немецкой землей Шлезвиг-Гольштайн — она граничит с Данией, где дроны на этой неделе замечали уже трижды.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в воздушном пространстве Украины могли действовать разведывательные дроны Венгрии. По словам главы государства, они, очевидно, осуществляли мониторинг промышленных объектов в приграничных районах.

В Венгрии отрицают эту информацию, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Зеленский «начинает сходить с ума от антивенгерской одержимости» и «видит то, чего на самом деле нет».

Тем временем венгерские истребители перехватили пять военных самолетов России, летевших вблизи воздушного пространства Латвии.