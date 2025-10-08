- Дата публикации
Мир
- Мир
Неизвестный морской дрон обнаружили у берегов Турции: что известно
В Турции зафиксировали неизвестный морской дрон. И это уже не первый случай.
Беспилотный морской аппарат 8 октября найден у побережья Артвина в Турции. Это может быть дрон времен русско-украинской войны.
Об этом сообщил губернатор Артвина Туран Эргюн, пишет Yeni Safak.
Как отметили, группа спецназовцев SAS осмотрит и уничтожит беспилотный морской аппарат.
«Мы относимся к судну так, будто оно содержит взрывчатку и уничтожаем его там. Это общая методика», — сказал он.
Рыбаки на лодке у побережья Хопы утром заметили объект на поверхности моря и сообщили о ситуации командованию береговой охраны Хопы. После сообщения в регион был направлен катер Береговой охраны.
«Мы подозреваем, что это может быть беспилотный морской аппарат времен российско-украинской войны», — сказал мэр.
Ранее у побережья Турции также был обнаружен морской дрон. Оказалось, что это — украинский Magura. Инцидент произошел в ночь на 30 сентября.
Беспилотный аппарат заметили рыбаки недалеко от города Трабзон. Рыбаки привязали подозрительный объект к своей лодке и отбуксировали его к берегу и сообщили о находке береговой охраны.
Кадры обнародовали турецкие СМИ.