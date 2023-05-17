Неизвестный мужчина проник в дом помощника Байдена по нацбезопасности Салливана – WP

Две недели назад неизвестный мужчина вошел в дом советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Инцидент произошел ночью, когда Салливан находился дома.

Об этом сообщили трое чиновников, оставшихся анонимами, передает The Washington Post.

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По их данным, круглосуточная Секретная служба, охраняющая дом советника по Нацбезопасности, не заметили мужчину.

"Неизвестный мужчина вошел в дом Джейка Салливана около 3 часов ночи одной ночи в конце апреля. Салливан столкнулся с ним, приказав ему уйти. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, где он находится. Нет никаких доказательств того, что лицо знало Салливана или пыталась причинить ему вред. Следов проникновения в дом не было", — рассказали два человека, проинформированные об инциденте.

В своем заявлении Секретная служба сообщила, что начала расследование инцидента и того, как злоумышленник незамеченным проник в дом Салливана. Агентство заявило, что считает нарушение безопасности предметом серьезного беспокойства.

Там подчеркнули, что Секретная служба приняла дополнительные меры безопасности для Салливана и вокруг его дома до завершения расследования.

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