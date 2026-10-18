Неизвестный объект мог нарушить воздушное пространство Польши: что известно

Польша / © pixabay.com

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В ночь на воскресенье, 18 октября, в Польше начали поиски неизвестного объекта вблизи Люблина. Военные проверяют район после фиксации радиолокационного сигнала и сообщений местных жителей о необычном явлении в небе.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

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Польша ищет неизвестный объект возле Люблина: что известно

К югу от Люблина была направлена наземная поисково-спасательная группа Сил территориальной обороны. Военные проверяют район вероятного инцидента и ищут возможное место падения объекта.

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По данным TVN24, поиски проводят вблизи Зембожицкого водохранилища, расположенного в административных пределах Люблина, примерно в 10 километрах от центра города.

Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский сообщил в эфире TVN24, что поисковую группу задействовали после трех часов ночи. Около 03:30 военные прибыли на место и приступили к работе.

«Сейчас у нас нет информации о том, что что-то было найдено», — заявил Горышевский.

Неизвестный объект в Польше: что сообщили очевидцы

Около двух часов ночи полиция получила три сообщения от местных жителей о громком объекте в небе. Об этом рассказала спикер начальника воеводской полиции в Люблине Анна Камола.

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По ее словам, очевидцы не сообщали о падении объекта или взрыве.

«Из сообщений не следовало, что что-то упало или взорвалось, не было слышно никакого грохота или взрыва, только пролет громкого неидентифицированного объекта», — подчеркнула Камола.

В оперативном командовании объяснили, что военные должны сопоставить данные радиолокационных систем с сообщениями местных жителей. Это поможет установить, говорилось ли о реальном объекте, определить его характер или выяснить, мог ли сигнал возникнуть вследствие метеорологических явлений или аномалий.

«Мы должны проверить всю информацию. Как ту, которую местные жители передали полиции, так и ту, которую есть из наших радиолокационных систем», — объяснил Горышевский.

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По его словам, только после проверки данных можно будет понять, с каким явлением имеют дело военные.

Нарушил ли неизвестный объект воздушное пространство Польши

Оперативное командование Вооруженных сил Польши особо подчеркнуло, что на момент обнародования заявления нарушение польского воздушного пространства не было установлено. Поисковая операция и проверка радиолокационных данных продолжаются.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши постоянно отслеживает ситуацию. Последующая информация будет предоставлена после завершения проверочных мер и подтверждения подробностей происшествия», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Национальная армия Молдовы сообщила о полете неизвестного дрона вблизи населенного пункта Первомайск. По данным военных, он находился в воздушном пространстве страны с 20:04 до 20:05, после чего улетел в направлении села Лиманское на Одесщине.

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