Неизвестный объект над Иркутском и НЛО в Москве: что известно о странных вещах в небе России (фото, видео)

В последние дни Россию "атакуют" странные объекты с неба.

В России в последние дни все чаще появляется информация о неизвестных летательных объектах над разными городами, вызывающими у людей панику.

ТСН.ua собрал все, что известно об недавно случившихся странных случаях в России.

В четверг вечером, 6 апреля, жители российского Иркутска стали очевидцами яркого падения небесного тела, которое, вероятно, было метеоритом.

Местные жители сообщили, что падение сопровождалось яркой вспышкой и некоторые запаниковали, восприняв небесное тело ракетой.

В местном управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что нет знаний, действительно ли это был метеорит.

А 11 апреля в Москве неизвестные летательные объекты зафиксировали вблизи станции метро "Курская".

Фото: Mash

"Объект не похож на тарелку инопланетян в традиционном представлении, но достаточно большой, чтобы рассмотреть его на большом расстоянии", — рассказали очевидцы.

О неизвестном объекте на своем дачном участке также сообщил житель Ленинградской области — воздушный шар с "датчиком" реагировал на движение и сигнал.

Фото: Двач

Фото: Двач

В Екатеринбурге также упал "неопознанный объект". Это запечатлели очевидцы. Его падение повлекло за собой настоящий пожар.

Фото: из социальных сетей

Напомним, в ночном небе над Италией появился огромный красный круг: что это было (фото).

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