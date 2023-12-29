Неизвестный объект над Польшей: страна приводит ПВО в состояние повышенной готовности

Утром в пятницу 29 декабря неизвестный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной. Поэтому ПВО страны приведена в состояние повышенной готовности.

Об этом заявил спикер ОК ВС Польши Яцек Горышевский, пишет Polsatnews.

"Оперативное командование выполнило все процедуры, и об этом факте знают все лица, которые должны быть информированы. В целях обеспечения безопасности нашего воздушного пространства в связи с массированным ракетным нападением РФ на территорию Украины повышена боеспособность наших средств ПВО, а также дежурных пар истребителей ", – сказал Горышевский.

Поиски объекта все еще продолжаются. Кроме того, специалисты устанавливают обстоятельства нарушения воздушного пространства и определяют траектории полета неизвестного объекта.

Ранее генерал польской армии Роман Полько предполагает, что нарушение воздушного пространства Польши при массированном обстреле Украины 29 декабря было умышленным со стороны РФ.

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