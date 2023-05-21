Неизвестный разослал по почте 65 женщинам использованы презервативы

Кроме того, в письмах содержались рукописные послания с угрозами и сообщениями сексуального характера.

Полиция в австралийском городе Мельбурн проводит расследование после того, как по меньшей мере 65 женщин получили по почте от неизвестного отправителя использованы презервативы.

Об этом сообщает BBC.

Полиция считает, что жертвы связаны между собой и являются частью целенаправленной атаки. Все, кому пришли письма с неприличным содержанием, обучались в частной школе девочек в 1999 году. С выпускного альбома злоумышленник получил адреса женщин. Многие послания были направлены по старым адресам, поэтому их получили родители женщин.

По словам полиции, большинство пострадавших получали несколько писем, в каждом из которых были использованные презервативы. Кроме того, в письмах содержались рукописные послания от неизвестного с сексуальными предложениями и угрозами.

Следователи проводят анализ ДНК и почерка, чтобы найти таинственного отправителя. Им может быть бывший учащийся или даже сотрудник.

"Мы не знаем, какая связь со школой. Это может быть бывший ученик, сотрудник, это может быть кто-то, кто нашел этот ежегодник в мусоре", — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в США женщина организовывала детские секс-вечеринки с водкой и презервативами.

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