Неизвестный взял в заложники посетителей синагоги в Техасе

Информация о пострадавших не поступала.
Неизвестный взял в заложники посетителей синагоги в американском Колливилле в штате Техас.
Об этом со ссылкой на полицию сообщает The Dallas Morning News.
По словам сержанта полиции Дара Нельсона, в синагоге проходила утренняя служба. Общество вело трансляцию в Facebook. Вдруг послышались крики мужчины на прихожан. Впрочем, трансляцию удалили из социальной сети
Вооруженный мужчина взял в заложники раввина и еще троих человек, сообщило мнение ABC News. Пока неизвестно, сколько человек находится в здании. Информация о пострадавших не поступала.
Переговорщики от власти связались с подозреваемым в захвате заложников. В сделке принимают участие ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса. Жителей района эвакуировали.
Как сообщалось, в США в городах Юджин после стрельбы в WOW Hall в больницу доставили шестерых раненых. По словам полиции и свидетелей, неизвестный начал стрелять из пистолета в людей, собравшихся у задней двери заведения, где проходил концерт.