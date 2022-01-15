Неизвестный взял в заложники посетителей синагоги в Техасе

Информация о пострадавших не поступала.

Неизвестный взял в заложники посетителей синагоги в американском Колливилле в штате Техас.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает The Dallas Morning News.

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По словам сержанта полиции Дара Нельсона, в синагоге проходила утренняя служба. Общество вело трансляцию в Facebook. Вдруг послышались крики мужчины на прихожан. Впрочем, трансляцию удалили из социальной сети

Вооруженный мужчина взял в заложники раввина и еще троих человек, сообщило мнение ABC News. Пока неизвестно, сколько человек находится в здании. Информация о пострадавших не поступала.

Переговорщики от власти связались с подозреваемым в захвате заложников. В сделке принимают участие ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса. Жителей района эвакуировали.

Как сообщалось, в США в городах Юджин после стрельбы в WOW Hall в больницу доставили шестерых раненых. По словам полиции и свидетелей, неизвестный начал стрелять из пистолета в людей, собравшихся у задней двери заведения, где проходил концерт.

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