ТСН.ua уже писал, что история войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане доказала — каждый раз США допускали похожую ошибку. Не в состоянии конвертировать военное превосходство в политическую победу, Америка бросает союзников на произвол судьбы, решая, что дальнейшая поддержка больше не отвечает ее интересам. Так произошло и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. США больше не поддерживают Украину напрямую. Вашингтон продает Киеву оружие через натовский механизм PURL, а для прекращения огня требует отдать России Донбасс.

В администрации Трампа уверены, что для Украины сработает так называемый корейский сценарий. Но он предполагает не только тупик в войне из-за истощения сторон. Заморозка Корейской войны по 38 параллели в 1953 году стала возможной после смерти Сталина. Более того, после достижения Корейского соглашения о перемирии, которое Сеул так никогда и не подписал, США и Южная Корея подписали Договор о взаимной обороне, предусматривающий помощь в случае нападения и позволяющий Америке размещать свои войска в Республике Корея.

Как минимум по трем причинам так называемый корейский сценарий не является релевантным для Украины. Но и американские гарантии безопасности после очередной войны против Ирана сейчас под вопросом. Сила США, которые оказалися неготовыми к войне нового поколения с применением дронов, на международной арене подорвана. Их военные базы в мире больше не являются неприкосновенными от вражеских ударов. А поведение Трампа и его команды, которые говорят с союзниками на языке категорических требований и ультиматумов, нередко толкает последних в объятия еще вчерашних врагов, пренебрегая предложениями Украины, у которой есть опыт ведения современной войны.

Поэтому, как ни странно, при всей насущности вызовов в области безопасности, в Сеуле предпочитают слышать сигналы из Пекина и Москвы, а не из Киева. Как в Южной Корее недооценивают риск возможной крупной военной эскалации в Восточной Азии? И что говорят о корейском сценарии для Украины, о котором любят упоминать в администрации Трампа? Читайте в материале ТСН.ua по итогам визита в Сеул, встреч с политиками и ведущими экспертами.

Киев-Сеул-Киев

Недооцененные угрозы: Пхеньян знает, что такое современная война

Находясь сейчас в Сеуле о Корейской войне 1950-1953 годов, мало что напоминает. Разве что Военный мемориал Кореи (музей) и специальные знаки и таблички укрытий и бомбоубежищ, расположение которых можно найти в различных цифровых приложениях. Обычно это метро, подземные паркинги и подвалы больших бетонных построек. Все как в Украине. Но с одной существенной разницей ракеты и шахеды здесь не летают. Большинство украинцев заметили бы: «Пока не летают». Однако в Республике Корея эту угрозу скорее исключают, как и возможность начала Китаем более широкой войны в регионе.

Общеизвестно, что около 12 тыс. северокорейских солдат с 2024 года воевали на стороне РФ в Курщине. В феврале этого года Владимир Зеленский заявлял, что в России, перенимая опыт ведения боевых действий, в частности, противодействия ракетам, различным типам дронов, в том числе на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников, находятся 10 тыс. северокорейских военных.

«Что они сделают с этими знаниями? По меньшей мере, привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Аналитики британского Королевского Объединенного института оборонных исследований отмечают, что первоначально украинская военная разведка критиковала тактику северокорейской пехоты, называя ее «пушечным мясом». Однако со временем подразделения КНДР адаптировались к новому стилю ведения войны и начали интегрировать разведывательные данные беспилотников непосредственно в контуры управления огнем артиллерии и РСЗО.

Используя этот опыт, Пхеньян активно меняет свой ВПК. Еще в прошлом году украинская разведка предупреждала, что на заводы по производству «шахедов» в Татарстане Россия привлекла 12 тысяч северокорейских рабочих. Сейчас появляется все больше сообщений об уже запущенных цепях производства «шахедов» и комплектующих в Северной Корее, поддерживаемых Россией. Все это создает большую угрозу для Южной Кореи.

Осенью прошлого года городские власти заявляли, что к 2028 году под Сеулом построят первый гражданский ядерный бункер более чем на 1000 человек, который будет оборудован всем необходимым для 14-дневного выживания. Однако, как показала очередная война США и Израиля против Ирана, распространившаяся на страны Персидского залива, из которой также учатся КНДР и Китай, как и с войны России против Украины, — это, прежде всего, массированные дроновые и ракетные атаки.

Поэтому власти Республики Корея все же следует сначала проверить функциональность всех 19 тыс. укрытий по стране. Особенно в Сеуле, где проживает около 10 млн человек. От столицы до DMZ — демилитаризованной зоны, с 1953 разделяющей Корейский полуостров по 38-й параллели, — 56 км. От городов-спутников Сеула, где проживает еще около 15-16 млн человек, до DMZ и того меньше — 15-30 км. Можно только представить худший сценарий, если Северная Корея запустит в сторону Сеула 1000 ударных беспилотников, как это сделала Россия 24 марта этого года во время очередной атаки по Украине.

«Почувствовать» войну: изменение политического курса и влечение мира

На различных туристических пабликах нередко можно встретить рекомендацию: «Если хотите почувствовать войну, отправляйтесь в DMZ». На что украинцы и здесь могли бы справедливо заметить: «Если хотите почувствовать настоящую войну, приезжайте в Украину, тогда точно не будете отвергать угрозы, которые уже стучат к вам в дверь». Однако действительно в Южной Корее уже давно есть туры в демилитаризованную зону. В среднем за 1800 грн из Сеула можно очень быстро добраться до DMZ. Экскурсию можно взять с военным в отставке, северокорейским перебежчиком, посещением «третьего» подземного тоннеля, служившего для внезапного нападения на Южную Корею и обнаруженного в 1978 году.

Южнокорейские политики и эксперты признают, что войны России против Украины и на Ближнем Востоке касаются Республики Корея напрямую. Ведь Корейский полуостров — это всегда горячая точка. Особо оппозиционные политики от главной консервативной Партии народной власти (PPP) отмечают, что Сеул недооценивал возможности Пхеньяна производить дроны. Именно поэтому Южная Корея должна активно перенимать военный опыт Киева, особенно по дроновым технологиям, ведь БПЛА, которые производит Республика Корея в разы дороже украинских разработок. К тому же южнокорейские компании лишь через несколько лет обещают выйти на массовое производство дронов-перехватчиков. В то время как Украина в марте этого года, по словам министра обороны Михаила Федорова, с помощью дронов-перехватчиков уничтожила рекордные более 33 тыс. вражеских беспилотников разных типов, что вдвое больше, чем месяцем ранее.

Южная Корея входит в топ-10 стран мира по экспорту оружия. Ее ЗРК Cheongung-II перехватил более 90% иранских целей в ОАЭ в марте этого года. В 2022 году контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами на $3,5 млрд на поставку 10 батарей Cheongung-II стал для Сеула самым большим в истории. В то же время, хотя ракеты-перехватчики к южнокорейским ЗРК примерно в четыре раза дешевле американских Patriot PAC-3, дорогими системами дешевые дроны сбивать невыгодно. И это воочию продемонстрировала война против Ирана, на которую Америка потратила около $28 млрд.

Именно поэтому страны Персидского залива заключили с Украиной 10-летние соглашения по оборонному сотрудничеству, в частности, в сфере производства дронов-перехватчиков. Владимир Зеленский неоднократно призывал Южную Корею предоставить или продать Украине ПВО. Однако Сеул так и не принял это решение, ссылаясь на закон о внешней торговле страны, который запрещает Республике Корея предоставлять оружие странам в состоянии войны. Южная Корея является вторым по величине поставщиком систем вооружения в страны НАТО в Европе после США. Однако они также не могут передавать или перепродавать северокорейское вооружение Украине из-за запрета Сеула.

Несколько лет назад Республика Корея нашла путь, как помочь Киеву, «одолжив» США около 550 тыс. артиллерийских снарядов, которые затем передали Украине. Однако после импичмента бывшего президента Юн Сок Йоля, который в декабре 2024 года предпринял неудачную попытку введения в стране военного положения и позже получил пожизненное заключение, на досрочных президентских выборах в Южной Корее в июне 2025 года победил Ли Чже Мьон от либеральной. Его подходы к внешней политике, в том числе и к Украине, изменили вектор движения Республики Корея.

Ли Чже Мьон, который еще в 2022 году заявлял, что Украина спровоцировала Россию, занимает менее конфронтационную позицию по отношению к Китаю, а в отношениях с США отмечает большую военную самостоятельность Южной Кореи и модернизацию военного альянса Сеула и Вашингтона. Также он считает, что Республика Корея не должна выбирать между США и Китаем, призывая избегать конфронтации и уделять большее внимание экономическим связям. Относительно Северной Кореи, на прошлой неделе Ли Чже Мён фактически впервые извинился перед Пхеньяном из-за полетов дронов, которые запускались из Южной Кореи в сторону Севера. А министр объединения Чун Дон Йон заявил о возобновлении туристического «поезда мира» в DMZ.

Авторитет США подорван: американские гарантии безопасности под вопросом

Выступая на встрече министров обороны стран-членов НАТО в середине февраля этого года, заместитель министра войны США Элбридж Колби призвал к переходу в «Альянс 3.0». По его словам, потенциальные противники могут скоординированно действовать одновременно на нескольких театрах военных действий, поэтому союзники должны быть готовы взять на себя основную ответственность за конвенционную оборону Европы. Америка при этом сохранит только ядерный зонтик. То же самое Эбридж Колби повторил и на нынешней Мюнхенской конференции безопасности, отмечая релевантность корейского сценария для Украины.

Ровно через две недели после этого, 28 февраля, США и Израиль начали очередную военную операцию против Ирана, которая не только продемонстрировала, что Америка не готова к новому типу дроновой войны, но и доказала, что противники уже давно объединились, и без надежных союзников Вашингтона не справиться. Вдобавок, партнеры США как в Европе, так и в Тихоокеанском регионе увидели, что американские войска на их территории уже не являются страховкой от вторжения или чем-то нетронутым от вражеских ударов. А наличие американского оружия или ПВО совсем не гарантировано — США опрокинули средства ПВО из Южной Кореи на Ближний Восток, несмотря на договоренность Вашингтона и Сеула с 2016 года. К тому же пример Ирана, сохранившего свою ядерную программу, очень хорошо видят в Пхеньяне.

Иран бил по американским военным базам в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии. При этом, по словам Владимира Зеленского, верующая Путину администрация Трампа игнорирует доказательства, что для этих ударов разведданные Тегерану предоставляла Москва. Имея дешевые дроновые технологии, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового экспорта нефти, что привело к энергетическому кризису и скачку цен на нефть до $120. При этом до 75% нефти по этому маршруту экспортируется именно в страны Азии. В пятерке самых больших стран-покупателей также Южная Корея.

ТСН.ua уже писал, что при планировании очередной войны против Ирана администрация Трампа, окрыленная успехом скорой операции в Венесуэле, допустила ошибку, не просчитав все очевидные риски. Однако позже, вместо хоть и запоздалых, но необходимых консультаций с союзниками, Белый дом потребовал от них присоединиться к войне против Ирана и разблокированию Ормузского пролива. Причем свои ультиматумы Трамп выдвигал как европейским союзникам по НАТО, угрожая выходом США из Альянса, так и Южной Корее, Японии и Австралии.

На днях Reuters сообщил, что США рассматривают вывод части американских войск из Европы, поскольку Трамп разочарован отказом союзников по НАТО помочь разблокировать Ормузский пролив. Союзники США в Тихоокеанском регионе, имеющие на своей территории постоянное военное американское присутствие, уже также слышали публичные сетования Трампа в свой адрес. И, несмотря на официальные заявления относительно уверенности в американских гарантиях безопасности, Южная Корея, где на сегодняшний день размещен крупнейший американский постоянный иностранный контингент — 28,5 тыс., направляет в Иран своего спецпосланника для обсуждения безопасного прохождения 26 южнокорейских судов, застрявших в районе Ормузьки.

Президент страны Ли Чже Мен и его Демократическая партия, придерживаясь политики «прагматической дипломатии» — балансировки между США, Китаем и Россией — будут скорее договариваться с Ираном, хотя публично и подчеркивают, что официальное двустороннее соглашение между Сеулом и Тегераном для обеспечения безопасного прохода южнокорей. Однако, в отличие от стран Персидского залива, с которыми Украина уже подписала 10-летние соглашения по оборонному сотрудничеству, совместному производству оружия и противодействию дронам, Южная Корея не спешит перенимать украинский опыт, не говоря уже о военной помощи Силам обороны Украины.

*Поездка в Сеул состоялась в рамках адвокационного визита Центра «Новая Европа» при поддержке Международного фонда «Возрождение».