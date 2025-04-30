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Некоторые оборонные технологии стран НАТО уступают даже КНДР — Залужный
Страны НАТО отстают от России, Китая, Ирана и КНДР в использовании в обороне технологий ИИ и беспилотников.
Страны НАТО значительно отстают в определенных технологиях обороны от Китая, Ирана и даже КНДР.
Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, эксголовнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время разговора с Исследовательским центром Athena Lab.
По словам Залужного, 2024 год отметился началом использования в дронах искусственного интеллекта.
Россия, Китай, Иран и даже Северная Корея также приняли этот вызов и развивают технологии ИИ и боевых дронов. В то же время, бывший главнокомандующий утверждает, что члены НАТО в этой сфере в целом значительно отстают, а их противники могут воспользоваться своим преимуществом.
Залужный отметил, что сейчас страны пытаются определить тип сил и оружия, которые им нужны в условиях современной войны. Но сделать это очень сложно, поскольку процесс динамичен и находится в состоянии активной эволюции. Однако государствам придется адаптировать свои армии, чтобы облегчить координацию между подразделениями и интегрировать новейшие средства для ведения боевых действий.
Напомним, по словам Залужного, дешевые дроны изменили ситуацию на фронте и устранили на второй план дорогостоящее высокоточное оружие.