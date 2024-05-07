Некоторые страны ЕС готовы принять приглашение РФ на церемонию "инаугурации" Путина: СМИ назвали их

Во вторник, 7 мая, в Кремле состоится торжественная церемония "инаугурации" Владимира Путина на пост президента России. Некоторые страны ЕС намерены принять приглашение российской стороны.

Об этом сообщает DPA со ссылкой на нескольких дипломатов в Брюсселе, передает DW.

По словам собеседника, "инаугурацию" Путина намерены посетить такие страны Европы как Франция, Венгрия и Словакия, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации".

Между тем многие другие члены ЕС, в частности Германия, решили отказаться от участия в "инаугурации" Путина.

"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", — заявила официальный представитель МИД ФРГ 6 мая.

Об отказе принять приглашение на "инаугурацию" Владимира Путина на пятый президентский срок поздно вечером 6 мая сообщили также во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался против участия представителя Евросоюза в церемонии. Однако некоторые страны все же не согласились с этим мнением. Их аргументы сводились к тому, что подобный шаг даст России основания в будущем еще в большей степени пренебрегать дипломатическими правилами и нормами, следует из сообщения агентства.

Великобритания, не являющаяся членом Евросоюза, также сообщила, что 7 мая не собирается отправлять своего представителя в Кремль.

"Соединенное Королевство не будет направлять своего представителя на "инаугурацию" президента Владимира Путина, которая должна состояться завтра. Российское нападение на Украину – это неспровоцированная, намеренная и варварская атака на суверенное демократическое государство", – цитирует Reuters заявление МИД Британии.

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