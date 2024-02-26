Некоторые страны НАТО и ЕС готовы ввести свои войска в Украину – неожиданное заявление словацкого премьера

В то же время Фицо подчеркнул, что Словакия, которая является членом НАТО и ЕС, не будет посылать военных в Украину.

Несколько стран-членов НАТО и ЕС обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двусторонних соглашений.

Об этом заявил известный своими пророссийскими взглядами премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед встречей европейских лидеров в Париже, передает The Telegraph.

"Я ограничусь тем, что скажу, что эти тезисы (при подготовке к парижской встрече) означают, что ряд стран-членов НАТО и ЕС считают, что они пришлют свои войска в Украину на двусторонней основе. Я не могу сказать, с какой целью и что они там должны делать", – сказал Фицо.

Он подчеркнул, что Словакия, которая является членом НАТО и ЕС, не будет посылать военных в Украину.

Напомним, после победы на выборах Фицо заявил, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине, поэтому Словакия больше не будет поставлять Киеву оружие и боеприпасы.

Недавно Роберт Фицо заявил, что единственный способ прекратить войну России против Украины – это отдать россиянам часть украинских территорий.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения Фицо цинично повторил кремлевские нарративы об "украинских неонацистах", "начавших войну" в 2014 году. Он также назвал членство Украины в НАТО поводом для начала Третьей мировой войны.

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