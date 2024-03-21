Некоторые страны заинтересовала идея отправить западные войска в Украину — посол Франции

Дипломат напомнил тезис французского президента о том, что сейчас не должно быть "красных линий".

Идея французского президента Эммануэля Макрона по поводу присутствия западных войск в Украине нашла отклик в некоторых других странах.

Об этом заявил посол Франции в Украине Гаэль Весьер во время Киевского форума безопасности.

Дипломат подчеркнул, что для Франции в правовом поле Россия не враг, а оппонент, на которого она не собирается нападать.

Также читайте Войска НАТО в Украине: громкое заявление Макрона получило неожиданное продолжение

"Но мы уже готовы сделать все нужное, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем. Но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи [отправление западных войск в Украину]. Это обсуждается", — отметил французский посол.

Весьер напомнил тезис французского президента о том, что сейчас не должно быть "красных линий" и не нужно воздерживаться от чего-либо, даже если будет необходимость присутствия войск в Украине.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Не будем себя сдерживать какими-либо рамками", — объяснил он.

Напомним, заявление Макрона о возможном отправлении войск на территорию Украины подняло большую шумиху в информационном пространстве. Президента Франции критиковали, но вдруг эта риторика поменялась. Еще одна страна НАТО поддержала возможное отправление войск в Украину. Это важное заявление вслед за Макроном сделали в Финляндии. Министр иностранных дел страны Элина Валтонен подчеркнула, что исключать такой сценарий просто невозможно, хотя отправлять никого не нужно.

Читайте также: