Некоторые украинцы смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19 в Венгрии: у кого будет такая возможность

Прививки будут делать в пунктах вакцинации лицам от 18 лет.
Венгрия будет бесплатно вакцинировать от COVID-19 граждан соседних стран, проживающих вдоль границы, в частности, жителей Закарпатской области. Прививки смогут получить также жители нескольких приграничных районов Румынии, Сербии, Хорватии Словении, Австрии и Словакии.
Об этом сообщил венгерский правительственный портал.
Вакцинация должна стартовать с июля. Каким препаратом прививаться, выбрать люди не смогут. Граждане смогут вакцинироваться тем препаратом, который будет предложен.
Вакцинировать в частности, будут и венгров, и граждане других государств, проживающих в административных единицах, прилегающих к венгерской границы, и которым уже исполнилось 18 лет. Иммунизация будет проходить в соответствующих пунктах прививок.
"Венгрия еще больше усилит свою защиту от эпидемии, а с целью защиты венгерского населения и венгров за границей, она расширит сферу на тех, кто живет непосредственно вдоль венгерских границ, независимо от того, являются ли они венграми или не являются гражданами Венгрии", — говорится в сообщении.
Напомним, вакцинироваться от коронавируса могут бесплатно туристы в столице Объединенных Арабских Эмиратов — Абу-Даби. Для прививки предлагается препарат китайской компании Sinopharm, а также вакцину от компаний Pfizer/BioNTech.
Как сообщалось, предварительное заражения коронавирусом не обязательно защищает от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Пациенты, которые выздоровели, могут заболеть второй раз уже через шесть месяцев. А потому, по словам ученых, вакцинация необходима для всех людей, независимо от того, болели они COVID-19 или нет.