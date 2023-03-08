Некоторые украинцы в Польше смогут подаваться на карты побыта: какие условия получения

В Польше некоторые категории украинцев, прибывшие в страну после 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ и имеющие действующий статус PESEL UKR, смогут с 1 апреля подавать заявления на получение карт временного побыта (разрешение на временное проживание в Польше). Процедуру для беженцев несколько упростили.

Об этом говорится на официальной странице правительства Польши.

Новые поправки в законе, подписанные президентом Польши Анджеем Дудом, четко определяет категории беженцев из Украины, которые смогут представляться на карты временного побыта. Речь идет о тех, кто: официально трудоустроены/трудоустроятся в Польше, будут выполнять высококвалифицированную работу в стране (ученые, инженеры, IT-специалисты и т.д), ведут предпринимательскую деятельность на территории РП.

Согласно документу, для получения карты побыта украинцам достаточно будет подать только заявление и некоторые документы. Заявления на получение карты побыта нужно будет подавать воеводе по месту жительства украинского беженца в Польше.

Отпечатки пальцев беженцам не нужно будет сдавать, поскольку их будут брать из реестра PESEL. Указывается, что украинцев могут вызвать на личный визит в админцентры только в особых случаях.

Напомним, ранее в Варшаве объяснили, как украинцам легализоваться на длительный срок в Польше.

Как сообщалось, работу в Польше нашли 84% трудоспособных украинцев, выехавших в соседнюю страну из-за полномасштабного нападения РФ. Беженцы ищут предложения работы, больше соответствующие их навыкам и квалификациям.

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