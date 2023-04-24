В канун 9 мая в столицу страны-агрессора приедет президент Кыргызстана, который останется в Москве, чтобы "разделить праздник" с российским президентом.

В понедельник, 24 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в кулуарах марафона "Знания", сообщил о планах Путина по празднованию так называемого Дня Победы, которое ежегодно громко проходит в Москве.

Как сообщают российские пропагандисты со ссылкой на спикера Путина, в этом году мероприятия будут проходить без обычной помпы.

Хозяин Кремля даже не пригласил на празднование и традиционный парад никого из лидеров тех стран, которые до сих пор поддерживают Россию, от которой отворачивается цивилизованный мир из-за развязанной в Украине войны.

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"Специальных приглашений [зарубежным лидерам] в этом году не было. Это не круглая дата”, — выкрутился Песков, объясняя отсутствие гостей из-за границы.

Единственным иностранным лидером, который составит компанию Путину, будет президент Кыргызстана Садыр Жапаров, официальный визит которого запланирован до 9 мая.

"Будучи здесь накануне, конечно, он принял решение остаться и разделить с нами и праздник, и гордость", — заверил Песков.

Спикер Путина также сообщил, что российский президент планирует выступить с речью на военном параде на Красной площади.

"Конечно, будет выступление", – пообещал Песков.

Напомним, в Российской Федерации 9 Мая не проведут традиционное шествие "Бессмертный полк". От этого мероприятия в День победы отказались не только в Москве, но и в других российских городах.

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