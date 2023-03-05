Нелегалы с резаками для проволоки и стремянками штурмовали польско-белорусскую границу: Варшава отреагировала (видео)

В Варшаве предупреждают, что в ближайшие месяцы возможно усиление давления на польскую границу.

На польско-белорусской границе не прекращаются попытки нелегального проникновения нелегалов с территории РБ. Пограничная служба Польши опубликовала видео, на котором видно, как мигранты экипированы деревянными стульями и досками.

Соответствующее видео из "Черемши" опубликовала пограничная служба Польши в Twitter.

На видео видна группа иностранцев на белорусской стороне границы, которые с рюкзаками пробираются через лес. Один из них несет на спине складывающуюся лестницу.

"Они знают, что это будет нелегальный проезд, поэтому платят организаторам, чтобы они довезли их до границы, предоставили стремянки, ножницы-концертины и т.д. Они уже готовятся к нелегальному пересечению границы в странах происхождения", — подчеркнули польские офицеры.

Cudzoziemcy, do nelegalne przekroczenia granicy zdoprzygotowują się juz w krajach swojego pochodzenia. #PSGCzeremcha pic.twitter.com/MRfjtluALV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 4 марта 2023

Государственный секретарь канцелярии премьер-министра и замминистра-координатора спецслужб Станислав Жарин также прокомментировал этот вопрос в соцсетях.

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"Очередной материал Польской пограничной службы, который показывает подготовку групп иностранцев к штурму польской границы. Мигранты прибывают на границу, оснащенные резаками для проволоки или стремянками. Благодаря Пограничному караулу граница Республики Польша остается безопасной", — написал он.

По мнению уполномоченного, "в ближайшие недели и месяцы может произойти усиление давления на польскую границу и дальнейшие попытки дестабилизировать восточный фланг НАТО".

"Все будет зависеть от политического решения России, использующего этот инструмент для действий против Польши и Европы", – подчеркнул он.

С начала марта пограничная охрана зафиксировала 235 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Преимущественно это граждане Сирии, Афганистана, Йемена и Ливана.

Всего за 2021 год было зафиксировано 40 тысяч попыток нелегального пересечения польского кордона . В 2022 году было зарегистрировано всего 15,7 тыс.

"Благодаря решительным действиям пограничников и созданию заграждения на польско-белорусской границе количество попыток нелегального пересечения этой границы уменьшилось более чем на 60%", – сообщила в январе представительница пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

Напомним, осенью 2022 года Беларусь снова заявила об обнаружении возле польского пункта пропуска тела иностранца. Польская сторона заявила, что они пытались связаться с белорусской стороной, но их коллеги долго не отвечали на телефонные звонки и долго не ехали на место инцидента.

Центр национального сопротивления объяснял также, что белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана в украинские границы для разведки уязвимых участков.

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