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Нелегалы снова пытались прорваться через польскую границу, они перерезали проволоку и бросали камни

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Нелегалы снова пытались прорваться через польскую границу, они перерезали проволоку и бросали камни

ФОТО: Straż Graniczna

Среди мигрантов были граждане Индии и Афганистана.

Десять мигрантов пытались штурмовать польско-белорусскую границу, перерезав колючую проволоку и атаковав патрули камнями.

Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Польши.

"Вчера, 12 февраля, на территорию Польши пытались попасть с территории Беларуси 10 иностранцев. На отрезке границы, охраняемой пограничным заставой в Мельнике, девять иностранцев (граждане Индии и Афганистана) перерезали колючую проволоку и атаковали польские патрули" в сообщении. польских пограничн.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Ранее пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что белорусские военные постоянно устраивают провокации на границе с Польшей.

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