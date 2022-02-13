Нелегалы снова пытались прорваться через польскую границу, они перерезали проволоку и бросали камни

Среди мигрантов были граждане Индии и Афганистана.
Десять мигрантов пытались штурмовать польско-белорусскую границу, перерезав колючую проволоку и атаковав патрули камнями.
Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Польши.
"Вчера, 12 февраля, на территорию Польши пытались попасть с территории Беларуси 10 иностранцев. На отрезке границы, охраняемой пограничным заставой в Мельнике, девять иностранцев (граждане Индии и Афганистана) перерезали колючую проволоку и атаковали польские патрули" в сообщении. польских пограничн.
Wczoraj tj.12.02 на terytoriumpróbowało nielegalnie przedostać się z 10 cizoziemców.-- Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 13 марта 2022
Na odcinku #PSGMielnik 9 os. (ob.Indii и Afganistanu) rozcięło concertinę и zaatakowało kamieniami patrole #PSGMichałowo #PSGCzeremcha и #PSGSzudziałowo cizoziemcy pochodzili pod granicę. pic.twitter.com/sz6r3FDOYr
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывали в Минск, а пограничная служба Беларуси помогала мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
Ранее пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что белорусские военные постоянно устраивают провокации на границе с Польшей.
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