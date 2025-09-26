- Дата публикации
"Нельзя бесконечно сбивать дроны": Рютте объяснил, почему НАТО ограничивает удары по авиации РФ
Рютте рассказал, почему НАТО не может позволить себе сбивать дешевые российские дроны.
НАТО не может позволить себе сбивать дешевые российские дроны дорогими ракетами, поэтому срочно разрабатывает новые, более доступные технологии.
Об этом рассказал генеральный секретарь Марк Рютте в интервью Bloomberg.
«Нельзя бесконечно сбивать дроны, которые стоят тысячу или две тысячи долларов, ракетами за полмиллиона или миллион», — пояснил Рютте, подчеркнув, что члены Альянса «быстро разрабатывают технологии и учатся у украинцев».
Он признал краткосрочный недостаток нужного оборудования. Цель НАТО — обеспечение эффективной технологии перехвата в дополнение к традиционным военным средствам борьбы.
Рютте также напомнил, что в случае нарушения воздушного пространства российскими самолетами или дронами у пилотов НАТО есть четкие инструкции и готовы «принять крайние меры».
Напомним, за последние несколько недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанных с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Эти события вызвали не только беспокойство, но и усилили опасения стран ЕС по поводу возможной эскалации со стороны России. Что известно об атаке беспилотниками европейских стран и есть ли угроза нового нападения со стороны РФ — узнайте в материале ТСН.ua.
Румыния, в отличие от Польши, решила не сбивать российский дрон, недавно пересекший ее воздушное пространство во время обстрела Украины.