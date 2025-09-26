ТСН в социальных сетях

Мир
11
1 мин

"Нельзя бесконечно сбивать дроны": Рютте объяснил, почему НАТО ограничивает удары по авиации РФ

Рютте рассказал, почему НАТО не может позволить себе сбивать дешевые российские дроны.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

НАТО не может позволить себе сбивать дешевые российские дроны дорогими ракетами, поэтому срочно разрабатывает новые, более доступные технологии.

Об этом рассказал генеральный секретарь Марк Рютте в интервью Bloomberg.

«Нельзя бесконечно сбивать дроны, которые стоят тысячу или две тысячи долларов, ракетами за полмиллиона или миллион», — пояснил Рютте, подчеркнув, что члены Альянса «быстро разрабатывают технологии и учатся у украинцев».

Он признал краткосрочный недостаток нужного оборудования. Цель НАТО — обеспечение эффективной технологии перехвата в дополнение к традиционным военным средствам борьбы.

Рютте также напомнил, что в случае нарушения воздушного пространства российскими самолетами или дронами у пилотов НАТО есть четкие инструкции и готовы «принять крайние меры».

Напомним, за последние несколько недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанных с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Эти события вызвали не только беспокойство, но и усилили опасения стран ЕС по поводу возможной эскалации со стороны России. Что известно об атаке беспилотниками европейских стран и есть ли угроза нового нападения со стороны РФ — узнайте в материале ТСН.ua.

Румыния, в отличие от Польши, решила не сбивать российский дрон, недавно пересекший ее воздушное пространство во время обстрела Украины.

11
