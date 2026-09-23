Песков Дмитрий / © Getty Images

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Хакерская группа Black8Mirror заявила о публикации архива Михаила Бабича — бывшего полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, который с 2021 года работает заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Среди обнародованных материалов есть якобы переписка Бабича с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Об этом пишет российское «Агентство».

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В нем, в частности, обсуждаются Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

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Переписка якобы с Песковым Фото Агентство

При этом российское издание «Агентство» отмечает, что не может независимо подтвердить достоверность опубликованного массива данных.

Переписка якобы с Песковым Фото Агентство

Что якобы обсуждали Песков и Бабич

Один из фрагментов касается неожиданного выступления Токаева 25 июля. Во время открытой для печати протокольной части встречи с Путиным в Омске он внезапно заговорил о войне в Украине. Токаев заявил, что ее природа «не совсем ясна» в том числе и Казахстану, и предложил ее «заморозить».

В обнародованном хакерами диалоге Бабич якобы спрашивает «Пескова» о выступлении Токаева.

«Чистый экспромт», — отвечает аккаунт, подписанный именем Пескова.

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Далее собеседник предполагает, что Токаева «кто-то попросил это сказать» и рассуждает, кто именно это мог быть: «украинцы, американцы или кто-то изнутри».

Судя по опубликованным скриншотам, разговор начинается в день встречи Путина и Токаева и продолжается на следующий день.

В ней собеседники также обсуждают появление Путина на День ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля. В этом году российский президент приехал в Главное Адмиралтейство на автомобиле. Большой военно-морской парад второй год подряд не проводили.

«В засранном дворике Адмиралтейства, вместо моря — баннер, вместо войск — рота почетного караула из сухопутных солдат… Дима, кто эту хрень придумал…», — согласно утечке, описал церемонию «Бабич».

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«Песков» якобы ответил: «Ну так безопасно».

Что в «переписке» говорили о Пригожине и Навальном

Наиболее детальный обнародованный диалог датирован маем 2023 года. Якобы Бабич пересылает собеседнику сообщение, в котором говорится о Евгении Пригожине и его оценке заключения оппозиционера Алексея Навального.

В тексте, приписываемом Пригожину, утверждается, что заключение Навального якобы «развратило» чиновников-коррупционеров. По словам автора сообщения, ранее коррупционеры опасались расследований Навального, поскольку после их публикации им было сложнее выводить деньги.

«Евгений Пригожин считает, что тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального „развратило“ чиновников-коррупционеров: по его мнению, ранее взяточники очень боялись упоминаний в расследованиях Навального… он был очень полезен. Потому что когда какой-то глава корпорации украл деньги, и Навальный начинал об этом кричать, ему было опасно выводить эти деньги. А теперь, когда Навальный сидит — Навального нет, украл деньги, нет вопросов».

На скриншоте эта цитата представлена как пересланное сообщение от Николая Петрова — тезки известного политолога.

«Агентство» обратилось к нему за комментарием.

При этом анализ издания свидетельствует, что этот текст является уже удаленной корреспонденцией Telegram-канала «ЭЖ», который в мае 2023 года назывался Brief.

«Трагедия в том, что все это правда. И все мы так или иначе об этом говорим… только считается, что об этом нельзя публично говорить», — отвечает «Песков».

Позже этот аккаунт добавляет: «Зачем он это делает — не знаю. Позавчера скандалил с ним час. Уже бесполезно. Он считает, что все настолько плохо, что нужно что-то делать…»

После этого «Бабич» якобы пишет, что ему «впервые кажется, что он прав», и спрашивает, не стоит ли «начать ему помогать».

«Вряд ли можно помочь самоубийце. Потом будем вспоминать его как героя», — отвечает собеседник.

На опубликованном Black8Mirror скриншоте над пересланным Бабичем текстом указана дата 24 мая 2023 года.

Накануне вышло интервью с Пригожиным. В нем глава «Вагнера» заявлял, что Россия фактически милитаризировала Украину, а также говорил о пользе расследований Навального.

За три недели до этого Пригожин опубликовал видео на фоне десятков тел, в котором нецензурно требовал от Сергея Шойгу и Валерия Герасимова предоставить боеприпасы.

9 мая он также говорил о «счастливом дедушке», от которого зависит будущее России, и спрашивал, что будет, если тот окажется «конченным мудаком».

Песков не ответил на запрос издания

На аватарке аккаунта, который в утечке подписан как «Песков», видна фотография комика Дениса Дорохова, выступавшего с пародиями на пресс-секретаря президента РФ. Это же фото используется в профиле Пескова в Telegram.

Пресс-секретарь президента РФ не ответил на сообщение редактора «Агентства».

Издание отмечает, что не может независимо подтвердить подлинность опубликованной хакерами переписки и всего массива данных.

Напомним, в Кремле в очередной раз заговорили о «мире», но продолжили выдвигать Украине условия и обвинять ее в войне.

Между тем, такие союзники России, как Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, с начала вторжения в Украину начали отворачиваться от Москвы и искать новых партнеров.

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