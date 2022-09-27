Нельзя сказать "Иванов, давай огонь": эксперт — о цепочке принятия решения по ядерному удару

Черник провел историческую аналогию. Он является сторонником версии, что Сталина "убрали" свои соратники, потому что тот планировал ядерный удар.

В России, для того чтобы произошел стратегический ядерный удар, решение должно принять пять человек.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник на Youtube-канале ТСН.

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"Путин не может взять и позвонить на ракетоносец где-то в океане и сказать, "Иванов, давай огонь, потому что мне так надо". Нет, это очень сложная и серьезная процедура принятия решения, имеющая длинную цепочку. На какой-то из этих цепочек может произойти сбой. Не все так плохо, как выглядит на эту минуту", — отметил эксперт.

Черник провел историческую аналогию. Полковник является сторонником версии, что советского диктатора Сталина "убрали" свои соратники, потому что тот планировал ядерный удар.

"Существует конспирологическая версия, что Берия "убрал" Сталина, потому что тот готовил стратегический ядерный удар. Я сторонник этой версии. Ряд историков утверждают, что именно поэтому произошел этот внутренний заговор. Правда, Хрущев обыграл Берию и тоже лишил его жизни", — говорит. эксперт.

Полковник не исключает, что схожий сценарий может повториться и в современной России.

"Может ли это быть в России. Почему же нет. Нельзя недооценивать работу американских разведывательных структур и китайский элемент здесь также присутствует", — подытожил он.

Ранее Петр Черник рассказал, какими будут последствия ядерного удара и можно ли их предотвратить.

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