"Немцы не осаждали границы": бизнесмен напомнил, как польские перевозчики завоевали европейский рынок

В 1990-х большую часть грузов по всей Европе перевозили немецкие, итальянские и французские водители фур, и именно они на этом зарабатывали.

В 2000-х годах польские перевозчики своими низкими ценами и лучшим качеством вытеснили с рынка грузовых автоперевозок немцев, французов и итальянцев. Но это не вызвало такой позорной реакции — никто не блокировал из-за этого границ Польши.

Об этом напомнил в своем сообщении на Facebook украинский бизнесмен и блогер Алексей Давыденко.

По его словам, в 1990-х большую часть грузов по всей Европе перевозили немецкие, итальянские и французские водители фур, и именно они на этом зарабатывали. Польские перевозчики вытеснили их, потому что были готовы работать больше и зарабатывать меньше.

В ответ ни французы, ни немцы не осаждали польские границы, чтобы блокировали польские фуры и издеваться над польскими водителями и потребителями.

“То, что сейчас делают поляки с блокировкой Украины – это не дружба и не соседские отношения. Даже без войны. Даже если бы это было мирное время. И это не имеет никакого отношения к рыночной экономике и европейским ценностям”, – написал он.

Также читайте Блокада границы: украинские перевозчики начали протест в ответ на забастовку поляков

Алексей Давыденко подчеркнул, что в результате войны в Украине закрыты морские порты и аэропорты, поэтому вся логистика теперь построена через аэропорты и морские порты Польши — "поскольку они наши добрые соседи".

"Мы им платим портовые сборы, мы пользуемся их лицензионными и таможенными складами, мы часто загружаем в их самолеты и поднимаем их экономику", — отметил бизнесмен.

По его информации, два месяца назад привезти контейнер из Гданьска в Киев стоило 1500 €, а сейчас 6000 €, то есть стоимость перевозок выросла в 4 раза – потому что все стоит.

"Украинцы — не дармоеды"

“Поляки все заблокировали и фактически осаждают нас. А на самом деле наши водители и наши перевозчики – это поляки образца конца 90-х. Наши голодные к работе. Наши готовы довозить побыстрее. Наши готовы работать подешевле. Это рынок. И рынок сегодня выбирает украинцев”, – настаивает Алексей Давыденко.

Он также напомнил, что украинцы – не только беженцы и не только предприниматели.

"Там в Польше работают и платят налоги десятки тысяч простых украинцев. Наши граждане оставляют там деньги на АЗС, останавливаются в их отелях, совершают покупки в их магазинах, питаются в их ресторанах, покупают билеты на их поезда, автобусы и самолеты. Хватит прятать глаза и бояться говорить правду. Наши люди не дармоеды, не прокаженные. Фактически наши граждане поднимают экономику Польши своим трудом и своими расходами там”, — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, лидер протеста польских перевозчиков Рафал Меклер из ультраправого Национального движения анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска на границе с Украиной. С четверга, 23 ноября, пункт пропуска "Медика-Шегини" перевозчики будут блокировать вместе с польскими фермерами.

Читайте также: