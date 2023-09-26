Немцы понимают, что могли оказаться на месте украинцев, поэтому готовы помогать в дальнейшем - Бербок

Бербок заявила, что экономические проблемы Германии зависят не только от войны в Украине.

Общество Германии поддерживает Украину и не испытывает внутренней усталости, пора определенные экономические трудности.

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Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает CNN.

Она отметила, что высокая инфляция затронула не только Германию, поскольку это явление глобально. Кроме того, она напомнила, что ранее немецкая экономика была в значительной степени зависима от поставок газа и других энергоресурсов из России.

Бербок заявила, что большинство немцев понимают после вторжения России в Украину, что они могли быть на месте украинцев. На вопрос о том отбывают ли немцы внутреннюю усталость, она ответила: "Нет".

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. Вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – рассказала министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия вдвое сократит федеральную помощь беженцам от 2024 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Германии опровергли российский фейк о якобы танковом экипаже Бундесвера в Украине.

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